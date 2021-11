Za růstem cen emisních povolenek nejsou nekalé tržní praktiky, zjistil regulátor

Miroslav Vinkler 19.11.2021 13:16

"Výrazný růst cen emisních povolenek, který částečně přispívá ke zdražování energií, nezpůsobují záměrné manipulace na trhu. Vyplývá to z předběžné zprávy Evropského úřadu pro cenné papíry a trhy (ESMA), který pověřila kontrolou fungování emisního trhu Evropská komise (EK)."



Pochopitelně, že ESMA lže až se jí od huby práší. Vstup na trh emisních povolenek dostaly i investiční fondy a jak říká sám název,jejich cílem je zajištění zisku investorů. Což se i povedlo, 100% nárůst ceny !



Divadlo zinscenované EK, tady v tomto měl Babiš naprostou pravdu.

Je to stejné jako by organizace charitativního večírku byla svěřena italské mafii.

První dají bohulibý záměr, druzí kapitál a oškubou všechny kolem sebe.

Běžte báchorky o nevinných emisních povolenkách vykládat klientům Bohemia Energy, které následně DPI doslova stáhl z kůže.



Zdeněk Mlynář v emigraci napsal knihu Mráz přichází z Kremlu okolo dění po sovětské okupaci ČSSR 1968-69.

Teď by mohl napsat pokračování " Žár přichází z Bruselu" ,které by bylo ještě čtivější.

