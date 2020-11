Za vybrané pokuty v Přelouči vysadili ovocný sad

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | FrancienPost / Pixabay "Předtím tam byla jenom louka s pěti starými stromy. Kdysi dávno tam byl sad, lidé ho chtěli obnovit, jsou tam hrušky, třešně, višeň, jablka, švestka, doprostřed jsem dali dominující jedlý kaštan," řekl Feranec. Ilustrační obrázek

V Přelouči na Pardubicku radnice v místní části Lohenice vysadila na přání obyvatel ovocný sad. Zaplatila ho z pokut, které vybrala za nelegální pálení odpadu. ČTK to řekl vedoucí odboru životního prostředí Jan Feranec.

"Předtím tam byla jenom louka s pěti starými stromy. Kdysi dávno tam byl sad, lidé ho chtěli obnovit, jsou tam hrušky, třešně, višeň, jablka, švestka, doprostřed jsem dali dominující jedlý kaštan," řekl Feranec.

Stromů je 27, mají už kolem 2,5 metru a plodit by mohly začít do tří let. Starat se o ně budou ve spolupráci s městem lidé z místní části. Další výsadba ovocných stromů by mohla pokračovat na jaře u cesty z Přelouče směrem na Benešovice.

"Se skauty chceme obnovit alej podél polní cesty, kde bude zhruba 45 stromů, chceme tam také ovocňáky. Je to stará cesta bez zeleně, používají ji Přeloučáci, chodí tam běhat a na procházky," řekl Feranec.

Stromy v Lohenicích stály město 24.000 korun, původně je chtěla zaplatit z dotací, ale neuspěla. "Dotace padly, tak jsme sad zaplatili z pokut, u nich je podmínka, že se musí využít na zlepšení životního prostředí. Sad jsme pořídili za dvě nelegální pálení odpadu," řekl Feranec.

