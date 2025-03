Zabarvení oblohy může v těchto dnech změnit prach ze Sahary Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Do Evropy, včetně Česka, se v současnosti dostává ve vyšších vrstvách atmosféry saharský prach. Jeho koncentrace v atmosféře není vysoká, ale stačí na to, aby obloha získala mírně zakalený vzhled do bíla. Největší koncentrace by prach měl v Česku dosáhnout v pondělí, uvedl dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na facebooku. Prach se do střední Evropy dostává od jihozápadu. Koncentrace prachu může působit, že nebe o tomto víkendu ztratí svou typicky modrou barvu. "Největší koncentrace by se nad naším územím měly vyskytovat během pondělního dne, kdy je i určitá šance, že by se saharský prach mohl slabě vyskytnout i v případném dešti, kterého ale patrně mnoho nebude," uvedl ČHMÚ. Průniky saharského prachu do Česka jsou podle meteorologů relativně běžné a současný případ není nijak výrazný. Výraznou epizodu Česko zažilo loni na Velikonoce, kdy se vliv saharského prachu výrazně promítl i v přízemních koncentracích. Meteorologové proto na přelomu loňského března a dubna vyhlásili smogovou situaci. Prach měl tehdy vliv i na výkon solárních elektráren.



