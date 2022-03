Začala stavba mostu, který spojí nyní rozdělené části botanické zahrady v pražské Troji

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Botanická zahrada v pražské Troji začala s výstavbou mostu, který spojí část zahrady u skleníku Fata Morgana s ostatními částmi zahrady. Návštěvníci tak nebudou muset kvůli návštěvě skleníku areál zahrady opouštět, jako to bylo nutné dosud. Přemostění nyní staví za 15,4 milionu korun bez DPH firma Invesalles. Hotovo by mělo být nejpozději na jaře roku 2023. Vyplývá to ze smluvních dokumentů a z informací, které ČTK poskytla mluvčí zahrady Michaela Bičíková.

"Letos dojde poprvé k propojení venkovních expozic se skleníkem Fata Morgana – staví se přemostění nad úvozem spojujícím Troju a sídliště Bohnice. Návštěvníci díky tomu budou moci pohodlně procházet celým areálem," uvedla Bičíková.

Vedení zahrady proto podle ní pro přistoupilo k úpravě vstupného do areálu, které je nově jednotné. Dospělí návštěvníci za vstup zaplatí 150 korun, děti do 15 let mají vstup za 100 korun a děti do tří let mohou do areálu zdarma. Dříve dospělí platili za návštěvu venkovních expozic 100 korun a pokud chtěli projít i skleníkem Fata Morgana, tak platili 150 korun.

Zahradu letos čekají další investice, jejich cílem je podle mluvčí zvýšení komfortu a zážitku návštěvníků. V areálu zahrady vznikají nové výstavní celky jako expozice ohrožených druhů či japonské mlžné lesy. Začala také oprava viničního domku v památkově chráněné vinici svaté Kláry, která je součástí areálu. Rekonstrukce by měla stát asi 28 milionů korun bez DPH a hotová by měla být do roku 2023.

Staví se rovněž nový vstupní areál s návštěvnickým centrem a výstavním sálem v ulici Nádvorní. Ten buduje od léta roku 2021 firma OHLA ŽS podle návrhu architektů ze studia AND. Náklady jsou zhruba 100 milionů korun a podle mluvčí by stavba měla být dokončena nejpozději v lednu roku 2023.

Areál botanické zahrady je v poslední době modernizován. V roce 2020 se na jižní straně areálu pod vinicí svaté Kláry otevřel nový vchod, který vznikl podle návrhu architekta Ladislava Lábuse. Stavba vstupu stála asi 16 milionů korun.

V loňském roce se návštěvníkům otevřel nový vstup s restaurací a přednáškovým sálem u tropického skleníku Fata Morgana. Výstavbu vstupu obstarala firma OHLA ŽS za zhruba 130 milionů Kč. V roce 2021 byla dokončená rovněž výstavba vodovodu, který vede vodu z koryta Vltavy do areálu zahrady. Vodou z Vltavy by se od letoška měly zalévat rostliny pěstované v botanické zahradě. Za stavbu vodovodu, který měří 828,5 metru, hlavní město zaplatilo 23,8 milionu korun.

Botanická zahrada hlavního města, která je příspěvkovou organizací Prahy, byla založena v roce 1969. Celoročně přístupná je od srpna 1992. V roce 2021 do zahrady zavítalo asi 315.000 návštěvníků. Dosud nejvíce lidí botanickou zahradu hlavního města navštívilo v roce 2019, a to 376.287 lidí.

