Žáci a studenti ve Zlínském kraji vybrali loni přes 7,8 tuny elektrospotřebičů

Žáci a studenti ve Zlínském kraji vybrali loni přes 7,8 tuny použitých elektrospotřebičů. Školy se zapojily do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a předaly vysloužilé spotřebiče k recyklaci. Nejvíce spotřebičů v přepočtu na žáka odevzdali v Základní škole Záhorovice na Uherskohradišťsku, a to 30,2 kilogramu na žáka, celkem šlo o 1300 kilogramů, sdělila zástupkyně programu Recyklohraní Jana Čechová.Druhou nejaktivnější byla Základní škola a Mateřská škola Študlov na Vsetínsku, kde žáci vytřídili 25 kilogramů na žáka, celkem 400 kilogramů. V kraji se loni do sběru elektrospotřebičů zapojilo 40 mateřských, základních a středních škol. Celorepublikově to bylo 792 škol a celková hmotnost vybraného elektra dosáhla hodnoty 134 tun. Žáci a studenti v programu nejen třídí odpad, ale zapojují se také do aktivit a úkolů, při kterých se učí, proč je důležité třídit a recyklovat, a to nejen elektrospotřebiče, ale i baterie, plasty, papír a další odpad.

"Pro nás v Recyklohraní je radost vidět, když učitelé ve školách propojují výuku s praxí, zapojí nejen samotné děti, ale také rodiče a někde se daří vtáhnout do sběru celou obec. Těší nás každý drobný spotřebič, který žáci a studenti vyberou. Přináší jim to osobní zkušenost s tříděním a recyklací a i díky tomu se pro ně třídění stává zcela přirozenou věcí. To je to, o co nám jde především," uvedla ředitelka Recyklohraní Hana Ansorgová.

"Na cestě k vyšší míře recyklace elektroodpadu je osvěta pro správné třídění, která probíhá ve školách, velmi důležitá. Také díky Recyklohraní už žáci a studenti vědí, že recyklací elektrozařízení získáváme materiály k výrobě nových spotřebičů a dalších produktů. Nemusíme pro jejich výrobu těžit suroviny v přírodě, a tím odlehčujeme naší planetě," uvedl předseda představenstva společnosti Elektrowin Roman Tvrzník. Elektrowin zajišťuje kolektivní sběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení.

