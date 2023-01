Začíná výzva Do práce na kole, pěšky nebo poklusem, potrvá do neděle Diskuse: 2 Foto | Luca Campioni / Unsplash Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Dnes startuje týdenní lednová výzva Do práce na kole, pěšky nebo poklusem. Pátý ročník akce organizuje opět spolek AutoMat, který tím vybízí veřejnost k takzvané udržitelné dopravě i v zimních měsících. Zájemci se mohou bezplatně registrovat na webu , do neděle pak cestují do práce takzvaně bezmotorově, tedy pěšky nebo na kole. Loni se do výzvy zapojilo téměř 1900 lidí. Smyslem výzvy je podle pořadatelů upozornit na "neúnosnou, přesto leckdy nedotknutelnou" automobilovou dopravu ve městech. Registrovaní by měli své cesty zaznamenávat do systému, hodnotit se bude pravidelnost cest účastníků, jelikož podle spolku je právě pravidelnost udržitelných cest zásadní pro lidské zdraví i pro životní prostředí. Lednová výzva se koná od zimy 2019. Loni se účastnilo 1854 lidí z celé České republiky. Dohromady ujeli 31 300 kilometrů na kole a ušli 9700 kilometrů pěšky, přičemž průměrně připadlo 9,5 kilometru na jednu cestu na kole a 3,5 kilometru na jednu pěší cestu. Podle organizátorů tak lidé díky pohybu ušetřili 5,3 tun oxidu uhličitého, které by jinak během jízdy vypustila jejich auta. V květnu bude spolek pořádat tradiční Květnovou výzvu, která potrvá celý měsíc. Registrace do Květnové výzvy začnou 1. února. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



Online diskuse

ss smějící se bestie 23.1.2023 11:25 Při pohledu na datum v kalendáři, je zřejmě někdo na hlavu !

A když to inzerované budu chtít konat, tak k tomu nepotřebuji mediální masáž/stejně jako u suchého února.

Odpovědět

Miroslav Vinkler 23.1.2023 12:15 Někdo je skutečně na prsa! Doporučovat jízdu na kole v době, kdy náledí je na dopravních komunikacích velmi časté, může skutečně jen trotl.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.