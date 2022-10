Zahradní houpačka udělala z pumy americké hravé koťátko

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Mountain lion plays with swing pic.twitter.com/sunb99gy4p — Channa Prakash (@AgBioWorld) September 29, 2022

Hravou stránku líté šelmy se podařilo nastraženou kamerou zachytit muži v americkém státě Colorado. Natočil , jak se puma americká změnila na hravé koťátko - a stačila na to jedna podomácku vyrobená houpačka.

Jak napsal list The Wichita Eagle, Thaddeus Wells nastražil kameru nedaleko pramene, kam se chodí krmit divoká zvěř. Doufal, že se mu podaří natočit medvědí mláďata. Ale namísto toho kamera zachytila pumu, jak si hraje s houpačkou.

Na záběrech je vidět horského predátora, jak je nejprve trochu překvapený, když se to, co pokládal za kládu, pohne. Ale pak už se plně nechá okouzlit věcí, co se pohupuje sem a tam.

"Když jsem viděl reakci té pumy na houpačku, rozesmál jsem se a okamžitě jsem se do ní zamiloval. A kdo taky ne?" řekl Wells místnímu tisku. "Je zřetelně vidět, co se jí přitom honí v hlavě. Nejdřív vypadá překvapeně, že se to hýbe, ale pak si začne hrát," dodal.

Puma americká, známá také jako horský lev, kaguár, stříbrný lev a případně i panter, je druhá největší kočkovitá šelma Ameriky a čtvrtá největší na světě. Odhaduje se, že jen v americkém státě Colorado jich žije ve volné přírodě až 7000. Samci mohou dosáhnout váhy téměř 70 kilogramů.

