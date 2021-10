Zájem o jadernou energii roste, nově ji odebírá ústecká Spolchemie

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zájem o jadernou energii podle společnosti ČEZ ESCO roste. Nově ji dodává do ústecké Spolchemie, která je předním producentem syntetických pryskyřic v Evropě. Chemička postupně modernizuje výrobní procesy a snaží se omezit svou uhlíkovou stopu. O uzavření smlouvy na odběr elektřiny vyrobené v českých jaderných elektrárnách informovala mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Do konce roku 2024 odebere Spolchemie přes 900 gigawatthodin (GWh) elektřiny z jaderných elektráren. "Celkem tak do konce roku 2024 Spolchemie uspoří 480 000 tun oxidu uhličitého (CO2). Tlak na snižování produkce skleníkových plynů vychází z evropských klimatických závazků," uvedla Holingerová. Členské státy EU schválily závazek, podle kterého evropský blok jako celek do roku 2030 sníží emise skleníkových plynů o 55 procent proti hodnotám z roku 1990. Do roku 2050 chce Evropská unie dosáhnout uhlíkové neutrality.

Spolchemie spustila výrobu před 165 lety. "Jako významná průmyslová firma chceme jít příkladem ostatním firmám nejen v našem oboru. Naše závazky týkající se životního prostředí bereme vážně a neustále modernizujeme naše výrobní postupy," uvedl ředitel společnosti Daniel Tamchyna. Chemička se v roce 1994 přihlásila k celosvětové iniciativě odpovědného podnikání v chemii. "Za další logický krok v naší strategii stát se zelenou Spolchemií považuji, aby celý náš výrobní proces poháněla čistá energie s nulovou klimatickou stopou," uvedl.

Energii z jádra dodává nyní ČEZ ESCO desítce firem. "A s dalšími jednáme. Těší nás, že roste zájem o dodávky bezemisní elektřiny," uvedl ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

ČEZ ESCO je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmysl a města. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, externí dodávky tepla a elektřiny nebo výstavbu kogeneračních jednotek, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren.

reklama