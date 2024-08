Zákaz kotlů letos razantně zvýšil poptávku po řemeslnících. Meziročně o 248 procent

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zákaz používání nevyhovujících kotlů, který začne platit od září, razantně zvýšil poptávku po řemeslnících a nových tepelných zdrojích. Zájem o služby řemeslníků v souvislosti s instalací vhodných řešení letos zatím meziročně vzrostl až o 248 procent. Vyplývá to z dat on-line tržiště ePoptávka.cz.Od 1. září bude v Česku zakázán provoz kotlů, které nebudou splňovat parametry třetí a vyšší emisní třídy. Pokuty za vytápění neekologickým kotlem mohou dosahovat až 50.000 korun, a to opakovaně. Stát výměny podporuje dotacemi, mezi podporovanými zdroji tepla jsou kotle na biomasu, elektrická a plynová tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.

Zájem o výměnu nevyhovujících kotlů se tak podle dat poptávkového systému výrazně projevil v poptávce po práci řemeslníků a podporovaných řešeních. Potvrzují to už data z prvních tří měsíců letošního roku, kdy byl zájem na úrovni celého loňského roku, přesněji dokonce o jedno procento vyšší. Zájem navíc v dalších měsících ještě stoupal.

"Poptávka po instalaci nových tepelných zdrojů a souvisejících řemeslnických pracích se od ledna letošního roku drží kontinuálně vysoko. V meziročním srovnání je za období od ledna do poloviny srpna vyšší o 248 procent oproti srovnatelnému období předchozího roku," uvedl manažer servisních týmů společnosti ePoptávka.cz Michal Boudník.

Nejvyšší zájem je podle statistik tržiště ve Středočeském kraji, který tvoří 15 procent z celkového množství poptávek. Následuje Moravskoslezský kraj, který má podíl 14,7 procenta z celkového množství poptávek. Na třetím místě je Praha s deseti procenty. Naopak nejnižší poptávka je podle dat v Karlovarské kraji, kde tržiště eviduje necelá dvě procenta z celkového počtu poptávek.

Přečtěte si také | Ještě v srpnu je ideální čas na výměnu starého kotle. Tady jsou odpovědi na nejčastější otázky

I přes vysoký nárůst poptávky po práci řemeslníků kvůli výměnám kotlů zůstává v tuzemských domácnostech stále až 150.000 neekologických kotlů, které je nutné do září vyměnit, řekl ČTK na začátku srpna prezident Asociace podniků topenářské techniky Zdeněk Lyčka. Podle výrobců sice zájem o výměnu od skončení topné sezony postupně roste, majitelé je však často plánují až na závěr léta. Po letních prázdninách proto očekávají zvýšený nápor. Do konce roku by pak mělo být vyměněno zhruba 60.000 kotlů. Podle letního průzkumu společnosti Stiebel Eltron stále nemá firmu na výměnu poptáno přes polovinu majitelů neekologických kotlů.

reklama