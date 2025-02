Ostravské koksovny investují do dalších ekologických opatření

Foto | Lukáš Kaboň / Statutární město Ostrava

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Foto | Lukáš Kaboň / Statutární město Ostrava

Zástupci města Ostravy a společnosti OKK Koksovny podepsali 13. února 2025 dodatek k dohodě o spolupráci v oblasti životního prostředí se zaměřením na omezování znečišťování ovzduší. Tomu kroku předcházela jednání zástupců obou subjektů, směřující k dalšímu zlepšování situace ve městě. Společnost se nyní zavázala k dalším investičním opatřením, jež přispějí ke zlepšení situace v Ostravě.„Díky dnes signovanému dodatku původní dohody z roku 2020 se společnost OKK Koksovny zavazují v letech 2025–2028 zrealizovat další opatření, vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší. Jedná se o investiční akce zaměřené na modernizaci systému a technologií, dojde k dodatečnému odprášení koksárenských baterií a modernizaci systému hašení koksu. Cílem je snížení emisí tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Jde o další z řady kroků, které iniciovalo město na cestě ke zlepšení kvality ovzduší. První z realizovaných opatření bude přitom hotovo záhy, již v prvním kvartále letošního roku,“ vysvětlil Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí.

Obě opatření, jež se společnost zavázala realizovat, jsou zaměřena na snížení množství emitovaných tuhých znečišťujících látek. Dodatečné odprášení výtlačných a pěchovacích strojů, kombinované s odprášením čištění stoupaček koksárenské baterie je unikátní technologie vyvinutá speciálně pro tento účel. Investiční akce ve výši cca 70 milionů korun byla zahájena ve druhé polovině loňského roku a dokončena bude v roce 2028. Druhé technologické opatření – modernizace systému hašení koksu – představuje instalaci patentových vestaveb do hasicí věže pro 9. a 10 koksárenskou baterii, které snižují šíření tuhých znečišťujících látek do ovzduší při hašení vyrobeného koksu.

„Naším prvořadým zájmem je, aby vliv koksárenského provozu na okolí byl co možná nejmenší a kvalita životního prostředí v Ostravě se neustále zlepšovala. Proto za poslední roky došlo k řadě významných investic do našeho koksárenského provozu. Současně probíhá detailní monitoring množství škodlivých látek v okolí, který spolu s městem Ostrava provádíme a pravidelně vyhodnocujeme již několik let. Nyní se nám podařilo najít způsob dalších proekologických úprav koksárenské technologie, o které jsme obsah dobrovolné dohody rozšířili,“ komentoval podpis dohody ředitel společnosti OKK Koksovny Pavel Woznica.

Foto | Lukáš Kaboň / Statutární město Ostrava

Na základě původní dohody z roku 2020 společnost OKK Koksovny též čistí komunikace v blízkosti jejího areálu tak, aby se snížilo množství prachu a polétavých částic v jejím bezprostředním okolí. Koksovna poskytuje městu údaje z monitorovacích stanic kvality ovzduší, umístěných v blízkosti výrobního areálu, přičemž postupně byla provedena koordinace měření imisí pro lepší vyhodnocení naměřených hodnot a byl zaveden trvalý kamerový monitoring koksárenské technologie. Společnosti OKK Koksovny též každoročně finančně podporuje pobyty dětí v přírodě a přispívá k dalším projektům města.

Přečtěte si také | Ovzduší v Ostravě se výrazně zlepšuje. Rok 2024 byl zřejmě jedním z nejčistších v historii monitorování

„Stěžejní opatření, týkající se zlepšování kvality ovzduší, která realizuje město a městské obvody, lze nalézt v akčním plánu k implementaci programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A. Akční plán zahrnuje projekty napříč všemi sférami např. od udržitelné infrastruktury, rozvoje alternativních pohonů a nízkoemisních vozidel ve veřejné hromadné dopravě, podporu pěší a cyklodopravy, snížení spotřeb energií v bytových domech, rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury, zvyšování podílu zeleně v obytné zástavbě, až po čištění ulic a komunikací, kotlíkové dotace nebo informování a osvětu veřejnosti v otázkách ochrany ovzduší,“ uzavírá Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí. Aktualizované informace naleznete v odkazu https://1url.cz/B1b6X.

reklama