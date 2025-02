Ovzduší v Ostravě se výrazně zlepšuje. Rok 2024 byl zřejmě jedním z nejčistších v historii monitorování

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Toto překvapivé tvrzení platí na „nejznámější“ monitorovací stanici provozované Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě v obvodu Radvanice a Bartovice, konkrétně v ulici Nad Obcí. Také na ostatních stanicích se potvrdilo, že se kvalita ovzduší na území krajského města zlepšuje. Důvodem jsou mj. zimy bez extrémně nízkých teplot, dlouhé a teplé podzimy, méně častý výskyt inverzního charakteru počasí, nízký počet smogových situací. Důležitou roli sehrála i výměna kotlů, opatření na významných zdrojích emisí vedoucí ke snížení prašnosti a jiných závažných znečišťujících látek či útlum hutní prvovýroby v podniku Liberty Ostrava.„Stanice v Radvanicích a Bartovicích dosáhla nejnižších průměrných ročních hodnot v historii měření. Porovnáme-li hodnoty z let 2023 a 2024, pokles je zřetelný. Stejně jako porovnání roční průměrné hodnoty polétavého prachu velikosti PM10 před deseti lety: v roce 2015 to bylo 42 µg/m3, vloni 21 µg/m3. Roční průměr PM2,5 pak poklesl z 35 µg/m3 (2015) na 16 µg/m3 (2024). Největším a vítaným překvapením je však roční průměrná koncentrace benzo(a)pyrenu, která z průměrných hodnot okolo 8 ng/m3 za posledních devět let klesla v roce 2024 na 1,6 ng/m3,“ říká vedoucí Centra hygienických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Lucie Hellebrandová.

Také na řadě dalších míst v Ostravě došlo k poměrně razantnímu snížení roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu. Pokud jde o překročení průměrného denního imisního limitu PM10 na území Ostravy, na pěti stanicích se v roce 2024 jejich počet pohyboval v rozpětí 10 až 18, tolerance 35 možných nadlimitních dnů za rok tak byla dodržena.

„Za poledních 10 let došlo na námi provozovaných stanicích ke snížení průměrných koncentrací prachu PM10 o 30 až 40 %, v Radvanicích a Bartovicích dokonce o 50 %. U PM2,5 je situace na všech stanicích neměnná, pouze v Radvanicích byl zaznamenán pokles o 50 %. Pokud jde o benzo(a)pyren, pokles je 40 % na všech stanicích ve městě kromě Radvanic, kde činí zhruba 75 %,“ dodává Lucie Hellebrandová. Podle jejích slov je kvalita ovzduší v Ostravě srovnatelná s ostatními většími městy v kraji.

Zdroj | Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a Magistrát města Ostravy popisek

„Pro obyvatele města máme dobrou zprávu, ostravské ovzduší bylo v roce 2024 jedním z nejčistších v historii monitorování. Jestliže bychom chtěli najít ‚zdravější‘ vzduch, museli bychom se přesunout do horských oblastí, jako je např. Karlova Studánka, Zlaté Hory a další,“ uvedl Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí.

Monitoring a hodnocení stavu ovzduší je s ohledem na fakt, že statutární město Ostrava patří do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, podle něj klíčovým zdrojem informací, zejména ke vztahu možnosti informování občanů. Občané požadují informace jak o průběžném stavu, tak především při mimořádných událostech. Stanice jsou umístěny tak, aby monitorovaly různé zdroje znečišťování ovzduší např. průmysl: AMS v Ostravě-Radvanicích – ul. Nad Obcí, dopravu: AMS v Ostravě-Porubě - ul. Opavská, lokální topeniště: AMS v Ostravě-Radvanicích - ul. Poláškova.

„Výsledky z měření, jsou využívány také jako podklad pro strategické dokumenty města, např. strategický plán města Ostravy a akční plán, tak také k jednání s průmyslovými podniky o jejich ekologizaci, viz uzavření dodatku dobrovolné dohody se společností OKK Koksovny, který byl podepsán ve čtvrtek 13. 02. 2025 a týkal se dodatečného odprášení koksárenských baterií a modernizace systému hašení koksu. Připomenout mohu také kotlíkové dotace a příspěvek města, přičemž Ostrava již podpořila 2000 domácností částkou přesahující 18,2 miliony korun. Zmínit lze i nadlimitní čištění komunikací, kdy každoročně město vynakládá finance v rozsahu 16 milionů korun na snížení prašnosti v území Ostravy,“ dodává Aleš Boháč.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě měří kvalitu ovzduší napříč Moravskoslezským krajem už od roku 1985. Na území města provozuje celkem pět stacionárních stanic – dvě v obvodě Radvanice a Bartovice, jednu v Porubě, která se bude během jara stěhovat do obvodu Ostrava-Jih, dále v Mariánských Horách a v Hrušově. Na provoz všech přispívá rovněž Statutární město Ostrava.

