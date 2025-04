Radní kraje vzali na vědomí žádost o změnu povolení pro elektrárnu Počerady

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Radní Ústeckého kraje vzali na vědomí žádost o změnu integrovaného povolení pro elektrárnu Počerady na Lounsku. Předmětem žádosti je stanovení emisního limitu pro rtuť. Radní požadují splnění závazných podmínek v žádosti a připomínek odboru životního prostředí a zemědělství. O žádosti rozhodne krajský úřad. Do pátku přijímá připomínky. Soud elektrárně skupiny Sev.en Energy loni v létě výjimku zrušil. Ekologové se v lednu obrátily na Evropskou komisi se stížností kvůli postupu českých úřadů při stanovování emisního limitu pro Počerady."Elektrárna jede na základě platných povolení. Od letošního února, kdy podala žádost o změnu integrovaného povolení, běží řízení o povolení tak, aby tam byly definovány hodnoty pro rtuť," řekl novinářům náměstek hejtmana Tomáš Kirbs (ANO).

O výjimku elektrárna žádá do 17. srpna 2029 s tím, že poté může provozovatel pokračovat v provozu pouze do vyčerpání emisního stropu a jen v případě, že bude plnit limit. "Politické vedení kraje může vzít žádost pouze na vědomí. Říkáme ale, že musí být splněny nejen závazné podmínky, ale i připomínky orgánů veřejné správy," uvedl hejtman Richard Brabec (ANO).

Uhelné elektrárny v Ústeckém kraji, označené ekologickými organizacemi za největší znečišťovatele ovzduší, emisní limity plní. ČTK to loni v říjnu řekli mluvčí společností, které je vlastní. "Elektrárnu Počerady provozujeme na základě platných povolení, plníme již dříve vydané emisní limity a ve všech ohledech postupujeme podle zákonů ČR a EU. Elektrárna Počerady aktuálně splňuje 23 ze 24 přísných emisních limitů EU. Zbývá dořešit to nejsložitější a časově nejnáročnější – snížení emisí rtuti, což je časově velmi náročné," řekla již dříve ČTK mluvčí Sev.en Energy Eva Maříková. Výjimka z emisních limitů pro Počerady má na životní prostředí zanedbatelný vliv, což vyplývá z odborných posudků, dodala.

