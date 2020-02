Zákaz olova ve střelných zbraní evropským výborem neprošel

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Statskog SF / Flickr Evropský výbor pro registraci, vyhodnocování, autorizace a zákazy chemických látek (REACH) včera neschválil návrh Evropské komise na zákaz používání olova ve střelivu. / Ilustrační foto

Evropský výbor pro registraci, vyhodnocování, autorizace a zákazy chemických látek (REACH) včera neschválil návrh Evropské komise na zákaz používání olova ve střelivu. V tiskové zprávě o tom informovala Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ), informaci potvrdila mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Jednota proto změně protestovala, komise podle ní navrhla 300metrovou velikost ochranných pásem v okolí mokřadů, šlo by tak prakticky o čtvrtinu České republiky.

"Potvrzujeme, že se Evropské komisi nepodařilo pro návrh sehnat dostatečnou podporu, respektive kvalifikovanou většinu členských států. Komise připraví nový text návrhu na příští výbor REACH v dubnu 2020," sdělila Roubíčková. Ministerstvo návrh komise také odmítlo.

Podle jednoty komise opakovaným předložením "nerealistického návrhu" prokázala, že není schopná věcně řešit problémy životního prostředí. "Není pochyb, že řadu střelců a provozovatelů střelnic by předložený zákaz donutil s tímto koníčkem či profesí skončit," dodala jednota.

Problematická je podle myslivců především chybějící definice velikosti mokřadu, ve kterém by se střelivo nesmělo využívat, a oblast kolem něj, kde by byl zákaz také platný. "Definice toho, co je považováno za mokřad, je klíčovým faktorem při určování proveditelnosti a vymahatelnosti navrhovaného omezení. Každá viditelná voda, i třeba kaluž o velikosti 50 cm čtverečních, může být definována jako mokřad," uvádí jednota.

Proti plošnému zákazu olověného střeliva a olůvek v EU se loni na podzim postavila Sněmovna. Odmítla, aby orgány EU zasahovaly do systému držení zbraní a střeliva podle českého práva. Vláda by proto podle dolní komory měla zajistit v EU potřebnou menšinu proti přijetí zákazu.

MŽP loni plánovalo vyzvat myslivce a rybáře, aby dobrovolně přešli na bezolovnaté střelivo při lovu zvěře a bezolovnaté zátěže při lovu ryb. Později se rozhodlo strategii přepracovat.

Podle kritiků záměru neexistuje vhodná alternativa olověného střeliva. Argumentují tím, že užívání střel z oceli, mosazi, bismutu nebo wolframu by zhoršilo bezpečnost střelby a až několikanásobně ji prodražilo.

