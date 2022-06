Zákaz plastových příborů, talířů nebo brček je ve Sněmovně před schvalováním

Pepa 6.6.2022 09:29

No konečně! Soudruzi z NDR udělali chybu a my jí léta opakujeme. Vidličku do klobásy jsem píchnul jednou a pak hezky do prstů, nožík krkovičku stejně nenakrájí, tácky brčka nahrazuje snadno papír, jen ten plast pak poletuje léta všude kolem...

