Zákon posilující roli obcí při volbě úložiště má skluz, uvedla Platforma proti hlubinnému úložišti Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | wellphoto / Shutterstock Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Věcný záměr zákona o zapojení obcí do výběru hlubinného úložiště jaderného odpadu má zpoždění. Je už jisté, že do konce volebního období současné vlády legislativa, která měla posílit možnosti samospráv při rozhodování o úložišti, nevznikne, uvedla Platforma proti hlubinnému úložišti, která postup státu při hledání úložiště dlouhodobě kritizuje. Volby do Sněmovny jsou plánovány na příští rok. Platforma upozornila na to, že důvodem dalšího odkladu je přerušení projednávání návrhu Legislativní radou vlády (LRV) - podle platformy byl návrh ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) nekvalitní. "Projednávání tohoto návrhu věcného záměru zákona bylo přerušeno za účelem jeho přepracování podle připomínek a doporučení Legislativní rady vlády," uvedla na webu LRV. Vyjádření ministerstva ČTK shání. Platforma podotkla, že zmiňovaný zákon je obcím, na jejichž území stát hledá úložiště, slibován už od roku 2011, od roku 2016 s jeho vznikem počítá také nový atomový zákon. Urychlené dokončení návrhu zákona se zapojením obcí do jeho připomínkování slíbil na jednání se starosty v polovině loňského července také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), dodala. Materiál předkládaný LRV byl podle platformy v rozporu se Svazem měst a obcí, Sdružením místních samospráv i Platformou proti hlubinnému úložišti. Platforma uvedla, že obcím vadí mimo jiné to, že navržená míra zapojení obcí a veřejnosti do procesu rozhodování o výběru lokality pro úložiště je naprosto nedostatečná. "Skutečně efektivní může být jen tehdy, pokud obce či veřejnost mohou ovlivnit, zda v dané lokalitě vůbec bude proces pokračovat. To lze zajistit jedině uložením povinnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) vyžádat si před zahájením konkrétního řízení souhlas dotčených obcí," napsala v dnešní tiskové zprávě platforma, jež sdružuje 35 obcí a měst a 16 spolků. Rada SÚRAO v červnu schválila zúžení vyhlédnutých lokalit pro hlubinné úložiště jaderného odpadu, tak jak ho na začátku června doporučil poradní panel expertů, který byl zřízen z podnětu správy. Stavba tak má vzniknout na jedné ze čtyř následujících lokalit - Janoch u Temelína, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku či Březový potok na Klatovsku. Finální slovo o zúžení počtu lokalit z devíti na čtyři bude mít vláda. SÚRAO uvedlo, že zmíněné lokality patří mezi nejlépe hodnocené z hlediska kritéria bezpečnosti, dopadů na životní prostředí a technické proveditelnosti projektu. Podle informací ČTK vychází z hodnocení zatím nejvhodněji lokalita Janoch u Temelína. Dosud se při hledání místa pro úložiště uvažovalo o devíti lokalitách. Z původního seznamu tak podle návrhu vypadly lokality Kraví hora na Žďársku, Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Magdaléna na Táborsku, Čihadlo na Jindřichohradecku a lokalita Na Skalním u Dukovan. "Pro dotčené obce se za více jak rok nic nezměnilo. MPO a SÚRAO vše rozhodují z Prahy a to formou - o nás, bez nás. Podněty a připomínky k návrhu zákona společně vypracované obcemi byly zavrženy. Zákon není a státní úřední mašinerie válcuje lidi v lokalitách. Jak ministr Havlíček, tak ředitel SÚRAO (Jan) Prachař nám v praxi předvádí, co je to arogance moci," uvedl dnes Petr Klásek, mluvčí platformy a starosta obce Chanovice v lokalitě Březový potok. Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065. Náklady na jeho stavbu a provoz mají podle dřívějších informací dosáhnout zhruba 111 miliard korun. Nyní se vyhořelé palivo z jaderných bloků ukládá do meziskladů přímo v areálech elektráren. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Lidé opět protestovali proti jadernému úložišti v Pošumaví Lokality Vysočiny zvažované pro úložiště žádají setkání s Babišem Rada schválila zúžení počtu lokalit pro úložiště. Rozhodne vláda

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.