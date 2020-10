Zalesníme pouště? Bude nás to stát spoustu vody

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | M. Zhu / Flickr.com Zatímco před výsadbou se zdejší zásoby podzemní vody doplňovaly tempem 7 milimetrů za rok (a těsně po výsadbě, i díky příhodně deštivým rokům, až 9 milimetrů), žíznivé stromy dnes odsají z půdního rezervoáru 16 milimetrů ročně.

Pouštní oblast Mu Us nacházející se na severu Číny dnes pokrývá plochu přibližně 40 000 kilometrů čtverečních. Nedávná snaha zastavit tu proces desertifikace výsadbou stromů došla svého naplnění, ale za cenu přečerpání zdrojů podzemní vody. Velká zelená zeď tak může do budoucna být velmi nestabilní záležitostí a ne zrovna ukázkou ekologické obnovy rozsáhlého území. Píše o tom Phys.org

Charakteristika i rozloha pouštní oblasti Mu Us se v posledních dekádách silně měnila: byla totiž řídkou stepí s pastvinami, polopouští, vyprahlou pouští i rozvolněným lesem. Momentálně nese na svém území všechny tyto celky, s proměnlivým zastoupením. Nejdramatičtěji se na jejím vzhledu podepsalo pětatřicet let intenzivní pastvy, které jí od poloviny minulého století připravily o většinu travnatého povrchu a otevřely cestu pro postup pouště. V návaznosti na desertifikaci zahájila Čína masivní zalesňovací projekt. Velká zelená zeď stromů měla vytvořit bariéru vyprahlé pustině. A s enormním nasazením se to podařilo.

Od roku 2002 v regionu přibývá již stabilizované stromové vegetace a poušť tu ustupuje. Mu Us se tehdy stala ukázkovým příkladem velkoplošné ekologické obnovy. „Tyto velkoplošné projekty masivních výsadeb jsou dnes velmi populární praxí, jak bojovat proti klimatickým změnám a degradaci půdy,“ říká Isabella Velicogna, profesorka Kalifornské univerzity. „Proto pro nás nemalým překvapením bylo, jak drastický a podceňovaný dopad měl severočínský projekt na vodní zdroje v regionu.“ Stromy se tu sice udržely, ale o podzemní vodě to zrovna neplatí. Ta totiž mizí alarmujícím tempem.

Sucho zelené pouště

Mu Us je přitom pro bádání nad relativní dostupnosti vodních zdrojů ideální. Nejsou tu přítomny žádné jiné vodu odčerpávající faktory, zemědělství nebo průmysl. Což si pochvaloval i hlavní autor studie, Meng Zhao, když se rozhodl vyčíslit zdejší potenciální vodní zásoby a tím i efekt výsadby stromů, s využitím satelitních a meteorologických dat. Porovnáním úhrnu srážek, odtoku, výparu za léta před rekultivací a po rekultivaci území ale dospěl k nepotěšujícím výsledkům.

Zatímco před výsadbou se zdejší zásoby podzemní vody doplňovaly tempem 7 milimetrů za rok (a těsně po výsadbě, i díky příhodně deštivým rokům, až 9 milimetrů), žíznivé stromy dnes odsají z půdního rezervoáru 16 milimetrů ročně. „To je přibližně 21 kilometrů krychlových vody ročně,“ říká Zhao. „Což nám dává prostor pro přehodnocení stanoviska o úspěšnosti této praxe, alespoň z hlediska ochrany vodních zdrojů.“ Stromy sice učinily někdejší poušť Mu Us zelenější a zpomalily její postup, ale rozhodně ji neučinily vlhčí. Alespoň prozatím.

Velicogna dodává, že do budoucna se tedy jeví účelněji takové zalesňovací projekty, které větší měrou kladou důraz na pomalejší přirozenou obnovu porostů, namísto jednorázových a rychlých masivních výsadeb. Takové totiž dokáží lépe snášet místní klima a skutečně zpomalovat anebo zvrátit ono přečerpání podzemní vody.

