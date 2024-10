Zálohování by podle iniciativy mohlo snížit platbu ČR za plastový odpad

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zavedení zálohování PET lahví a nápojových plechovek by mohlo snížit až o půl miliardy korun platbu, kterou Česko odvádí do Evropské unie kvůli nízké míře recyklace plastových obalů. V tiskovém prohlášení to uvedla Iniciativa pro zálohování. Naopak Hospodářská komora ČR považuje systém zálohování, který ve čtvrtek schválila vláda, za zastaralý, řeší podle ní jen část obalového odpadu. Podle ní by přijatý systém mohl naopak ztížit dosažení cílů při třídění odpadů, které musí Česko vůči EU splnit.Poplatek za nerecyklované plasty zavedla EU v roce 2021. Členské státy musí odvádět 0,80 eura (20,25 koruny) za kilogram nerecyklovaného plastového odpadu. Podle propočtu ministerstva životního prostředí tak Česko loni odvedlo 2,2 miliardy korun, letos by to mělo být 2,1 miliardy korun.

Podle Iniciativy pro zálohování umožní novela schválená vládou posílit recyklaci PET lahví. Podle ní zahraniční zkušenosti ukazují, že zálohy zajistí recyklaci minimálně 90 procent plastových lahví. V důsledku toho by se mohlo snížit množství plastového odpadu produkovaného v Česku, takže by se odvod do EU snížil o 500 milionů korun.

Hospodářská komora naopak varuje před tím, že systém zálohování nápojových obalů může Česku naplnění recyklačních cílů ztížit. "Kritici varují před vysokými náklady, narušením stávajících systémů třídění a ztrátou komfortu pro občany," uvedla komora. Zálohovací automaty jsou podle ní zastaralé řešení. Za vhodnější považuje komora využívat současnou infrastrukturu svozu odpadu a jeho lepší třídění. Komora také upozorňuje na to, že je třeba hledat komplexní řešení nakládání se všemi obalovými odpady a nesoustředit se pouze na dva typy obalů, které jsou ekonomicky nejhodnotnější.

Komora také upozornila na to, že země, které k zálohování nápojových obalů přistoupily, to udělaly kvůli tomu, že se v nich využívají opakovaně plnitelné PET lahve, nebo byla míra třídění těchto obalů nízká. Pro ČR ale ani jeden tento předpoklad neplatí, uvedla komora.

Zálohy mají platit pro nealkoholické nápoje v plastových lahvích o objemu 0,1 až tři litry a alkoholické nápoje do 15 procent alkoholu v plastových lahvích. Dále pro všechny nealkoholické nápoje v plechovkách o objemu 0,1 litru až jeden litr a nápoje s obsahem do 15 procent alkoholu v plechovkách. Výjimkou jsou mléko a mléčné výrobky, jejichž obaly se zálohovat nebudou. Celkově by podle odhadů ministerstva životního prostředí mohlo ročně systémem projít zhruba 2,5 miliardy kusů PET a plechovek.

reklama