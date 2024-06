Zambijské úřady zabily dva zatoulané lvy, kteří děsili vesničany

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Johan Reineke / Dreamstime Ilustrační foto

Zambijské úřady nechaly zabít dva zatoulané lvy, kteří děsili obyvatele západní oblasti Zambezi. Během dvou týdnů poté, co utekli z nedalekého národního parku Kafue, zabili 16 krav a školy v okolí plánovaly zrušit vyučování, napsal zpravodajský server BBC News."Hrozilo reálné nebezpečí, že by lvi mohli napadnout děti cestou do školy," řekl okresní komisař Simeon Machayi. Ačkoli lvi napadali jen dobytek, podle místních úřadů představovali i riziko pro lidské životy.

List Lusaka Times informoval, že poslední incident se stal v úterý, kdy lvi napadli vůz tažený volkem, který vezl pacienta do nemocnice.

Když se úřady rozhodly zakročit, vyvolalo to u místních obyvatel vlnu úlevy. "Nyní se naše srdce uklidnila," řekl Machayi. Místní televize odvysílala záběry dvou mrtvých těl velkých šelem, kolem kterých se shlukli vesničané.

Konflikty mezi lidmi a volně žijícími zvířaty jsou v Zambii časté, zvlášť v případě komunit v blízkosti přírodních parků a rezervací. Nyní situaci ještě zhoršuje sucho, které ztenčilo zdroje potravy pro lidi i zvířata.

