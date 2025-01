Zásadní novinka v Nové zelené úsporám: Žadatelé dostanou peníze předem Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Zásadní novinkou programu Nová zelená úsporám (NZÚ) pro energeticky úsporné renovace domů je, že žadatelé dostanou peníze předem. Řekl to ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), který spolu s ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) Petrem Valdmanem upravený program představil na výstavě Infotherma, jež dnes začala v Ostravě. Ohlásili rovněž první výzvu v oblasti zelených plynů Greengas určenou pro výrobu vodíku v elektrolyzéru.Změny v NZÚ se týkají pouze rodinných domů, u bytových domů bude podpora pokračovat za nezměněných podmínek. Příjem žádostí v upravené výzvě začne 20. února a podmínky budou platit celý rok. Ministr řekl, že ministerstvo a SFŽP budou podmínky výzvy upravovat pravidelně každý rok. "Chceme zvednout míru renovace a naším cílem je podpořit především komplexní řešení, komplexní renovace. Proto přicházíme se zjednodušením, se sjednocením podmínek," řekl Hladík. Míra podpory se bude odvíjet od toho, o jaký typ renovace půjde. "Padesátiprocentní podpora je u projektu Oprav dům po babičce, to je komplexní míra renovace. Zhruba třicetiprocentní podpora je potom u dílčích úprav, to znamená u dílčího zateplení, výměny zdroje vytápění nebo instalace obnovitelných zdrojů. Pro lidi, kteří jsou ze čtyřech cílových skupin, jsou senioři, mají příspěvek na bydlení, přídavky na děti anebo invaliditu třetího stupně, tak až do bonusu 250 000 je míra dotace zhruba osmdesátiprocentní," řekl ministr. Zásadní změna podle něj je, že všichni žadatelé dostanou peníze předem. "Dřív si museli renovovat za své a potom zažádat o dotaci. To samozřejmě bylo limitní, protože spousta lidí, kteří třeba nemají tolik finančních prostředků, tak nemají vlastně z čeho zrenovovat," řekl Hladík. Je podle něj možné dotaci i zkombinovat s úvěrem ze stavební spořitelny s výhodnou úrokovou sazbou. Hladík řekl, že to umožňuje renovovat i střední třídě. "Dřív střední třída buďto nedosáhla na to, aby si někde půjčili a mohli potom dostat dotaci, anebo zase nebyla v těch zvýhodněných cílových skupinách. Tady konečně dostává střední třída opravdu možnost dostat dotaci dopředu, a tím být také bonitní u stavební spořitelny směrem k půjčce," řekl ministr. NZÚ je podle něj velmi úspěšný dotační titul. "Je tady s námi už 15 let. Za tu dobu jsme podpořili celkem 600 000 domácností, zhruba 15 procent bytového fondu v České republice nějakou formou zateplení, výměnou zdroje nebo instalací obnovitelných zdrojů," řekl ministr. Pro letošní rok je podle něj předpokládaná alokace pro NZÚ 16 miliard korun. Představil i výzvu pro výrobu vodíku v elektrolyzéru, což je zařízení, které vodík dokáže vyrobit elektrolýzou vody za použití elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Ministr řekl, že elektrolyzér může být instalován přímo u zdroje, anebo na základě kontraktu. Na komplexní řešení mohou žadatelé získat podporu až 65 procent a žádosti je možné podávat ode dneška. "Jsme v kontaktu s asociacemi, s firmami, s investory. Vodík je budoucnost. Jedná se o první výzvu, a protože ta technologie je u nás zatím nová, tak tam nedáváme ani podmínku stavebního povolení. To znamená, je možné si zažádat o dotaci a až potom zpracovávat všechny dokumenty. Máme tady pětileté omezení, což by mělo být dostatečné na povolovací procesy a potom vlastní realizaci," řekl Hladík. Infotherma je největší tuzemská specializovaná výstava zaměřená na vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů. Představuje například kompletní technologie vytápění, řešení související se zateplováním, systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla nebo úložiště energií. Na výstavišti Černá louka potrvá do čtvrtka. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

