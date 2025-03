Zastupitelé Hlincové Hory podpořili vznik parku Údolí Rudolfovského potoka

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zastupitelé Hlincové Hory nedaleko Českých Budějovic jednomyslně podpořili vznik přírodního parku Údolí Rudolfovského potoka. Na jednání byli přítomni čtyři zastupitelé ze sedmi. Park se má rozkládat na ploše 131 hektarů na katastrech obcí Hlincová Hora, Jivno, Rudolfov a Zvíkov u Lišova. Pokryje tři čtvrtiny území Hlincové Hory, jejíž katastrální rozloha je 3,36 kilometru čtverečních a kde žije zhruba 500 lidí. Vymezení parku však neovlivní rozvoj obce, protože zahrnuje hlavně lesy a rybníky na katastru obce."Zastupitelé podporují vznik parku hlavně z důvodu, že zůstane zachován současný ráz dotčené krajiny a nemělo by to mít negativní vliv na budoucí rozvoj obce, na budoucí výstavbu, která by probíhala v jiných oblastech, než určuje tento park,“ řekl starosta Josef Petrášek (Hlincovka Spolu).

Pro zastupitele bylo podstatné, že vyhlášení přírodního parku nemá tak přísné normy jako například národní parky nebo chráněná území. Přírodní park neomezuje například běžné lesnické nebo rybníkářské hospodaření nebo údržbu stávajících komunikací. Omezené jsou hlavně plošné zásahy, které by změnily ráz krajiny, plošná nebo výškový výstavba. Podle zastupitelů by park mohl zvýšit atraktivitu obce například v podobě turistiky. Také se shodli na tom, že by záměr představili veřejně občanům.

Jihočeský kraj, který bude park vyhlašovat, vyzval dotčené obce 21. února, aby se do 60 dnů vyjádřily. Obec Zvíkov k tomu neměla žádné připomínky. Zastupitelé Rudolfova vznik sice podporují, ale na zasedání 10. března hlasování odložili na další jednání zastupitelstva. Požadují rozšíření hranice parku o některé lokality na území města a přesné zakreslení hranice parku.

Hranici parku by vytvářely ze severu a východu lesy nad obcí Jivno, z jihu lesy pod Hlincovou Horou, ze západu zástavba města Rudolfov. Středem území protéká Rudolfovský potok, ve východní části další dva potoky.

O vznik parku usiluje rudolfovský spolek Náš domov od roku 2012. Cílem je, aby se vymezené území pro park dál nezmenšovalo obytnou nebo rekreační výstavbou nebo do něj nezasáhlo budování silnice. V současnosti oblast slouží k rekreaci, územím vedou turistické, cyklistické a naučné stezky. V údolí je dosud evidováno 51 zvláště chráněných druhů, například rak říční nebo obojživelníci čolek velký a mlok skvrnitý, orchideje prstnatec májový a pětiprstka žežulník.

reklama