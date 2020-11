Raději banán než mrkev či hrášek? Závislost na dovozu ovoce a zeleniny činí země zranitelné

Břetislav Machaček 24.11.2020 09:54

Ono se to chtě nechtě točí vše kolem ekonomiky. Domácí produkce je závislá

nejen v Británii na ceně práce a ta je u některých plodin největší nákladovou položkou. Bez levné pracovní síly se tak tuzemská produkce stává vůči té dovozové neprodejná a tudíž ani produkovatelná. Opět jsme tak u dotací, které to mají leckdy napravit, ale když se to přežene, tak naopak

zničí i tu produkci, která byla doposud bez ní. Tím se zabředává stále

hlouběji do deformace cen čehokoliv a skutečnou cenu výrobků už zákazník

nezná. Pak má představu o banánech levnějších než jablka, jako o reálné ceně. Mít v zemích původu banánů zemědělci stejné platy jako pěstitelé jablek v Evropě, tak stojí banány o mnoho více. Způsoby přepravy

polozralého zboží sice zboží slevnilo, ale na úkor kvality. Kdo jedl

zralý banán v zemi původu a banán dovezený sem mi to potvrdí. No a pak

je tu ještě preference spotřebitele k určitému zboží a i línost ho

připravit ke konzumu. Mnohé matky raději dítěti dají banán, než mu

očistit mrkev a případně ji nastrouhat. Děti to neudělají vůbec a tak

raději sáhnou po banánu. Dnes už kvůli loupání děti nechtějí ani

pomeranče a raději sáhnou po džusu z nich. Naše generace pila džusy

z mrkve a nebo levné jablečné a jiné mošty z tuzemského ovoce. Ty jsou

dnes dražší, než pomerančové džusy z dovozových koncentrátů. Takže soběstačnost závisí na ekonomickém nastavení veškeré produkce a

zvýšit odbyt tuzemské produkce by muselo jít ruku v ruce s netržním

zatížením cly a kvótami zahraniční produkce. To je ale v rozporu se

zásadami volného obchodu a smrdí protekcionismem. Řešení tak prostě

vidím pouze v osvětě a propagaci zdravé tuzemské produkce, kde by měla

být kritériem zdravotní bezpečnost, kvalita, čerstvost a hlavně pak

zlevnění produkce pomocí speciální sklízecí techniky a zpracování

polotovarů. No a to se neobejde bez specializace na danou produkci

a tam bych proti těm dotacím na rozjezd až tak nebyl. A pak je tu

cenotvorba obchodních řetězců, které jsou schopny z levného vstupu

udělat luxusní zboží i za cenu následné likvidace při neprodejnosti.

Regulovat obchod je už zcela nereálné a tak nečekám nějaké radikální

změny. Je to tak pouhým plácnutím do vody, kdy se vlny pomalu změní

na klidnou hladinu zažité praxe.

Odpovědět