Žďár nad Sázavou nechá část popelnic vyvážet po 14 dnech, aby ušetřil

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Hans / pixabay.com Dvoutýdenní svážení odpadu už si žďárská radnice vyzkoušela v místní části Mělkovice.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Žďár nad Sázavou zavede ve vybraných částech města od září čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu, teď nechává popelnice vyvážet jednou týdně. Podle místostarostky Ludmily Řezníčkové (ANO) se tak město snaží ušetřit, aby nemuselo zvyšovat poplatek za odpad. Od loňska snížila četnost vyvážení popelnic se směsným odpadem také Chotěboř na Havlíčkobrodsku, jednou za dva týdny se už tento odpad vyváží i v řadě obcí Třebíčska.

Podle Řezníčkové i lidé upozorňují na to, že v některých lokalitách, zejména u rodinných domů, není třeba vyvážet odpad každý týden. "V případě, že lidé kvalitně třídí, tak zbytkového odpadu je málo a čtrnáctidenní svoz by měl být dostačující," uvedla. Pokud by domácnostem jedna popelnice nestačila, mohou jich mít víc. Mohou také požádat o nádoby na bioodpad či kompostéry. "Víme, že až 40 procent odpadu v popelnicích na komunální odpad tvoří bioodpady," řekla Řezníčková.

Dvoutýdenní svážení odpadu už si žďárská radnice vyzkoušela v místní části Mělkovice. Od září systém rozšíří do zbylých místních částí a na vybraná území ve městě. Ve Žďáru nad Sázavou se skoro 21 000 obyvateli platí lidé ročně za odpad 580 korun na hlavu, navýšení částky v příštím roce město neplánuje.

V devítitisícové Chotěboři se frekvence vyvážení popelnic změnila plošně z týdne na dva týdny od minulého roku. Zároveň město domácnostem poskytlo nádoby na tříděný odpad. Nádoby na plasty a papír nechává vyvážet jednou za čtyři týdny, bioodpad po 14 dnech. Vzhledem k vyššímu počtu nádob město na svozu neušetřilo, podstatně se ale zlepšilo třídění, hlavně bioodpadu, řekl ČTK Karel Tecl z městského odboru správy majetku.

Množství odpadu vyváženého na skládku v Chotěboři podle Tecla v přepočtu na jednoho obyvatele po roce kleslo o 30 procent. Základní poplatek za odpad v Chotěboři je 540 korun.

Firma Esko-T sídlící v Třebíči zajišťuje svážení odpadu pro 80 obcí. Ve většině už je čtrnáctidenní svoz, řekl ČTK jednatel Pavel Gregor. Jen několik obcí, které nejsou plynofikované, nechává v zimě vyvážet popelnice jednou týdně.

Zakladatelem firmy Esko-T je svazek obcí. Podle Gregora je potřeba dál zlepšovat podmínky pro třídění, protože nejdražší je dávat komunální odpad na skládku. S novým zákonem by se navíc měly poplatky za skládkování dál zvyšovat.

reklama