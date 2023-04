Žďár nad Sázavou s hospodáři na městské půdě domlouvá opatření proti erozi

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Radnice ve Žďáru nad Sázavou letos zjara jedná o provedení opatření proti erozi se zemědělci, kteří mají pronajatou půdu od města. Jde o 100 hektarů polí. V některých místech už jim eroze uškodila, jinde hrozí, řekl žďárský starosta Martin Mrkos (Žďár-živé město). Podle jeho představy by se úpravy v hospodaření měly začít zavádět v nejbližších měsících.

Se zemědělci má radnice uzavřené smlouvy na dobu určitou, s některými i na dobu neurčitou. "Každopádně je možné ty pachtovní smlouvy upravit a například část pozemků z toho pachtu vyjmout, aby se z nich stal třeba travnatý pás nebo místo, kde vznikne nějaký remízek," řekl starosta. Jde například o to, aby ornici nesplachovaly deště nebo neodnášel vítr v době sucha.

Aktivita podle starosty zapadá do širších snah samosprávy zaměřených na péči o životní prostředí. Vychází z projektu Živá půda Nadace Partnerství, s níž město uzavřelo memorandum o spolupráci. Od nadace také dostalo bezplatně analýzu k hospodaření na městských pozemcích. Z toho nám vyplynulo, že na těch 100 hektarech polí je řada pozemků ohrožená erozí nebo už tam nějaké erozní události proběhly nebo že ten způsob hospodaření není ideální," uvedl Mrkos.

Důležité je podle starosty to, že zemědělci nepřicházejí o dotace, pokud provádějí opatření ke snížení eroze. "Samozřejmě, je s tím spojená nějaká administrativa, ale myslím si, že je to i v jejich zájmu, že chtějí hospodařit na kvalitní půdě," uvedl Mrkos. Podle něj hospodaření bližšímu přírodě nahrává také zdražení průmyslových hnojiv, postřiků a nafty, protože to umožní snížit počet pojezdů techniky na polích.

Žďárská radnice poslední léta pracuje také na obnovování zaniklých polních cest, které jsou osazované stromy a keři. V letošním roce nechá obnovit cestu za sídlištěm Vodojem směrem k samotě Plíčky.

