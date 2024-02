Přísnější pravidla proti erozi zemědělské půdy začnou platit až příští rok

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos V Česku je podle ministerstva zemědělství (MZe) erozí ohroženo přibližně 60 procent polí.

Přísnější ochrana proti erozi zemědělské půdy začne místo od letošního 1. července platit o rok později, tedy od 1. července 2025. Na schůzi senátního podvýboru pro zemědělství na začátku února to řekl náměstek ministra zemědělství Miroslav Skřivánek. Na letošní termín nejsou zemědělci ani kontrolní instituce připraveny, uvedl. V Česku je podle ministerstva zemědělství (MZe) erozí ohroženo přibližně 60 procent polí.

"Z předchozích diskusí jsme došli k závěru, že zemědělská praxe ani kontrolní aparát nejsou na tento termín (1. července 2024) zcela připraveny," řekl Skřivánek. Nové podmínky podle něj přinesou navýšení plochy orné půdy, kterou bude povinné před erozí chránit, a to z 580 000 hektarů na více než dvojnásobek - či zpřísnění požadavků na takzvané půdoochranné technologie.

"Já musím mluvit za ministerstvo životního prostředí zcela otevřeně, že nás to trápí, že je nutné stále posouvat zavedení DZES 5 (Standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu). Jsem ale přesvědčen, že to bude platit a že je to poslední odsun," uvedl náměstek ministra životního prostředí Jiří Lehejček.

MZe už dříve uvedlo, že vzniknou dvě nové kategorie mírně erozně ohrožených ploch, na kterých budou muset zemědělci používat specifické půdoochranné technologie. Na mírně ohrožené půdě bude možné pěstovat kukuřici, brambory nebo cukrovou řepu. Plocha silně erozně ohrožené půdy, kde nelze pěstovat brambory, kukuřici ani cukrovou řepu, pak naroste o 11 procent ze současných 54.600 hektarů na 60.600 hektarů. V této kategorii bude platit omezení velikosti půdních bloků osetých jednou plodinou na maximálně deset hektarů.

