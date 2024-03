Zemědělci dostanou více času na přípravu protierozních opatření

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Chesapeake Bay Program / Flickr Zemědělci musí zajistit, že se na půdě ohrožené erozí nevyskytuje souvislá plocha kukuřice, brambor, řepy, sóji, nebo slunečnice.

Zemědělci dostanou jeden rok navíc na přípravu protierozních opatření, rozhodlo ministerstvo zemědělství (MZe) . V rámci nařízení společné zemědělské politiky (SZP), které má omezit půdní erozi, musí zemědělci omezit pěstování některých plodin a volit šetrnější metody hospodaření, jinak jim hrozí zkrácení dotací. Farmáři si ale stěžovali na složitost a rozsah změn, MZe proto odložilo termín splnění podmínek o rok na červenec 2025. K tomuto datu se také zvýší rozsah orné půdy, které se opatření týká.

Zemědělci musí zajistit, že se na půdě ohrožené erozí nevyskytuje souvislá plocha kukuřice, brambor, řepy, sóji, nebo slunečnice. V případě jen mírně erozně ohrožené půdy musí využít takzvané půdoochranné technologie, například zasakovací nebo ochranné pásy. Pokud některé z opatření nesplní nebo poruší, hrozí jim krácení dotací.

Pravidla měla původně začít platit už letos, zemědělci ale tvrdí, že potřebují na přípravu více času. "V zemědělství je třeba dlouhodobě plánovat a není možné upravit podmínky ze dne na den jako v nějakém průmyslovém provozu. Zemědělci dostali více času připravit se na nová protierozní opatření a přizpůsobit jim osevní postupy, což vítáme," řekla ČTK mluvčí Agrární komory Barbora Pánková.

Posunem termínu na červenec 2025 bude podle ministerstva více času na informování zemědělců, detailní proškolení a také dokončení rámce podmínek, včetně nastavení kontrolních postupů.

Nejasnost opatření kritizoval na stránkách Asociace soukromého zemědělství ČR i její předseda Jaroslav Šebek. Z novely podle něj nelze vyčíst, co přesně má sedlák na poli dělat. "O dopadu nastavení některých opatření lze také pochybovat," dodal Šebek.

"Je třeba říct, že zemědělci se o krajinu a půdu starají, aniž by jim to někdo musel přímo nařizovat. Byli by ostatně sami proti sobě, kdyby to nedělali, protože půda je jejich základním výrobním prostředkem a cílem je zachování jejích přirozených vlastností pro další generace," doplnila Pánková.

Dosud se protierozní pravidla vztahovala pouze na čtvrtinu orné půdy v ČR, od příštího roku se budou týkat 65 procent orné půdy. Kromě posunutí termínu nově přibyly dvě kategorie mírně erozně ohrožených ploch. Zemědělci na nich musí volit šetrnější metody hospodaření.

Cílem standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES 5) je minimalizovat vyčerpání půdy v důsledku eroze používáním nejpříznivějších technik pro obdělávání půdy. Je součástí strategického plánu SZP, což je soubor právních předpisů, které Evropská unie přijala s cílem zajistit v zemích EU jednotnou politiku v oblasti zemědělství.

