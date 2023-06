Zelenskyj varuje svět před ruským teroristickým útokem na jadernou elektrárnu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Fredrik Dahl / IAEA / Flickr Na snímku jsou nádrže, ve kterých se rozprašováním ochlazuje ohřátá voda před opětovným použitím. Na pozadí je Záporožská jaderná elektrárna, snímek je z 29. března 2023.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes na svém facebookovém kanálu informoval, že podle ukrajinské rozvědky zvažuje Rusko teroristický útok na Záporožskou jadernou elektrárnu, v jehož důsledkem by byl únik radiace. "Mají pro to vše připraveno," říká ukrajinský prezident. "Nikde by nemělo dojít k teroristickým útokům na jaderné elektrárny. Tentokrát by to nemělo být jako s přehradou Kachovka - svět byl varován, takže svět může a musí jednat," říká Volodymyr Zelenskyj. Podle včerejšího prohlášení generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafaela Mariana Grossiho si agentura je vědoma zpráv o minách. Podle něho by hlavní bezpečnostní funkce elektrárny neměly být ovlivněny.

Ve včerejším prohlášení Mezinárodní agentury pro atomovou energii stojí, že agentura si je vědoma zpráv o minách umístěných v blízkosti chladicí nádrže. Během nedávné návštěvy generálního ředitele nebyly na místě, včetně hlavní chladicí nádrže, žádné miny pozorovány. Mezinárodní agentura pro atomovou energii si je však vědoma předchozího umístění min vně obvodu elektrárny, o kterém agentura již dříve informovala, a také na určitých místech uvnitř elektrárny - což bezpečnostní personál elektrárny vysvětlil tím, že se jednalo o obranné účely.

"Naše hodnocení těchto konkrétních umístění bylo takové, že ačkoli přítomnost jakéhokoli výbušného zařízení není v souladu s bezpečnostními standardy, hlavní bezpečnostní funkce zařízení by nebyly významně ovlivněny. Tuto záležitost sledujeme s velkou pozorností," uvedl generální ředitel Grossi.

Záporožská jaderná elektrárna je největší jaderná elektrárna v Evropě. Během ruského útoku na Ukrajinu byla bezpečnost jaderného zařízení těžce zkoušena. Při obsazování areálu ruskými vojáky se zde střílelo, areál byl pod dělostřeleckou palbou, byla téměř zcela zničena rozvodná síť, která je nutná pro vyvedení elektrického výkonu z elektrárny, nebo pro napájení elektrárny v době odstávky. Což je aktuální stav: kromě jednoho reaktoru, který běží na minimální výkon kvůli zabezpečení vlastního provozu areálu, jsou všechny reaktory odstavené.

A multi-hundred foot chunk of the Nova Kakhovka dam is gone, the Kakhovka Reservoir is quickly emptying out into the Dnipro. pic.twitter.com/265i1nbvAO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

Další bezpečnostní ohrožení jaderné bezpečnosti přišlo s nedávným zničením přehrady Nová Kachovka. Ta byla primárním zdrojem vody pro uchlazení celého zařízení. Jaderná elektrárna totiž potřebuje neustálé chlazení, a o i v době, kdy je odstavena. Je potřeba chladit jak reaktory, tak uskladněné vyhořelé palivo. Pokud z jakéhokoliv důvodu chlazení selže, dojde k přehřátí, roztavení reaktorů a následnému úniku radiace do prostředí.

Podle včerejšího stanoviska Mezinárodní agentury pro atomovou energii se nicméně i bez vody přímo z přehrady Nová Kachovka daří zajistit chlazení. Poslední dva týdny získávala největší evropská jaderná elektrárna potřebnou chladicí vodu z výpustního kanálu sousedící Záporožské tepelné elektrárny, který je od zničené přehrady oddělený.

Director General @rafaelmgrossi has visited 🇺🇦 Ukraine's #Zaporizhzhya nuclear power plant for the third time to assess the consequences of the destruction of the Nova Kakhovka dam. pic.twitter.com/Hk4Rwwc61b — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 16, 2023

Voda z tohoto kanálu se používá k zásobování rozstřikovacích bazénů Záporožské jaderné elektrárny, které chladí šest odstavených reaktorů a sklad vyhořelého paliva.

Voda z výpustního kanálu tepelné elektrárny udržuje plnou také samostatnou velkou chladicí nádrž v elektrárně, kde kompenzuje především odpařování. V důsledku toho a v souladu s očekáváním klesá hladina vody v kanálu až o 10 centimetrů denně a v současné době je naměřeno něco málo přes 17 metrů.

"Situace v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení Záporožské jaderné elektrárny je velmi křehká. Ztráta nádrže Kachovka byla katastrofou pro celý region a přispěla i k vážným potížím této významné jaderné elektrárny. Nyní více než kdy jindy musí všechny strany plně dodržovat základní zásady Mezinárodní agentury pro atomovou energii, které mají zabránit jaderné havárii," říká Grossi. "Zintenzivníme své úsilí, abychom pomohli zajistit jadernou bezpečnost a zabezpečení, a zároveň poskytneme postiženému regionu pomoc i jinými způsoby," dodal Grossi

Předpokládá se, že voda v tomto kanálu bude ještě mnoho týdnů zajišťovat chlazení. Také tým expertů Mezinárodní agentury pro atomovou energii na místě byl pracovníky elektrárny informován, že postřikovací bazény jaderné elektrárny jsou doplňovány také čerpáním z drenážního systému, do kterého je přiváděna podzemní voda.

Záporožská jaderná elektrárna se nyní připravuje na doplňování výpustního kanálu tepelné elektrárny, a to buď čerpáním vody z přívodního kanálu k tepelné elektrárně, což byla běžná praxe před poškozením hráze, nebo z vodní nádrže v přístavu jaderné elektrárny. Ten byl před několika měsíci vytvořen vybagrováním dna přístavu, aby se zajistilo zadržení části vody pro případ, že by hladina vody v nádrži klesla pod úroveň, kdy by bylo možné vodu přivádět z přívodního kanálu tepelné elektrárny.

Čerpání další vody do výpustního kanálu by jaderné elektrárně poskytlo více času do doby, než bude případně nutné využít mnohem větší chladicí nádrž.

"Velká chladicí nádrž, menší rozstřikovací bazény a vypouštěcí kanál mají dohromady dostatek vody na několik měsíců," říká Rafael Mariano Grossi. "Ale Záporožská jaderná elektrárna také podniká kroky, aby tyto zásoby co nejvíce zachovala a doplnila."

Generální ředitel Grossi minulý týden osobně jadernou elektrárnu navštívil, aby zhodnotil stále náročnější situaci v oblasti jaderné bezpečnosti a jaderného zabezpečení.

Elektrárna se potýká s problémy s chladící vodou v době, kdy se vojenská situace v oblastí stává stále napjatější kvůli ukrajinské protiofenzívě. Záporožská jaderná elektrárna je nyní v držení Ruska.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii posílila svůj dohledový tým v jaderné elektrárně, aby dohlížela na dodržování pěti základních zásad ochrany elektrárny během vojenského konfliktu, které koncem května stanovil generální ředitel Grossi v Radě bezpečnosti OSN.

K potenciálnímu nebezpečí, které elektrárně hrozí, přispívá i skutečnost, že jaderná elektrárna je nadále závislá na jediném provozním 750 kilovoltovém elektrickém vedení, které jí dodává elektřinu potřebnou pro chlazení reaktoru a další základní funkce jaderné bezpečnosti a zabezpečení. Před ruským útokem byly tyto linky čtyři.

Záporožská jaderná elektrárna stále postrádá záložní napájení pro případ, že by hlavní vedení 750 kV opět vypadlo - což se od začátku vojenského konfliktu opakovaně stalo. Poslední zbývající vedení 330 kV bylo odpojeno před téměř čtyřmi měsíci.

Ukrajina dala už několik odhadů termínů opětovného připojení, které nebyly dodrženy. Generální ředitel minulý týden navštívil rozvodnu 330 kV v Záporožské tepelné elektrárně, kde viděl značné škody, které byly přičítány předchozím incidentům, a také zbytky toho, co podle jeho informací byly části bezpilotních letounů, které se na tuto oblast zaměřily.

1/ As I looked at the development in the destroyed Kakhovka reservoir, I mainly focused on the cooling pool of the Zaporizhia NPP. The entire upper reservoir of the dam is massively drained (see my post from morning). #UkraineRussianWar #KakhovkaDam #nuclear #disaster pic.twitter.com/FcJqMoteym — Mirek Havránek (@HavrMiro) June 19, 2023

Mezinárodní agentura pro atomovou energii má stálé týmy odborníků i v dalších hlavních ukrajinských jaderných zařízeních. Začátkem tohoto měsíce oznámila, že byly zahájeny transporty vyhořelého paliva z ostatních jaderných elektráren do centrálního skladu vyhořelého paliva v Černobylu, přičemž první zásilka z Rovenské jaderné elektrárny dorazila do Černobylu v květnu.

"Pokud jde o tento nedávný převoz z Rovenské jaderné elektrárny do Černobylu, byla agentura v souladu s ukrajinskou dohodou předem informována a byla přijata všechna požadovaná opatření a ověřovací činnosti agentury," uvedl generální ředitel Grossi.

Vyhořelé palivo bylo ověřeno během nakládky do sudů a byla zachována kontinuita znalostí od okamžiku, kdy bylo vyhořelé palivo umístěno do sudů v Rovenské jaderné elektrárně, až po jeho konečné umístění v centrálním skladu vyhořelého paliva v Černobylu, kde zůstává pod zárukami Mezinárodní agentury pro atomovou energii, dodal Grossi.

reklama