Kritice pomalosti soudních a stavebních řízení i charakteru debaty o klimatické změně se ve včerejším vánočním poselství věnoval prezident Miloš Zeman. / Ilustrační foto

Kritice pomalosti soudních a stavebních řízení i charakteru debaty o klimatické změně se ve včerejším vánočním poselství věnoval prezident Miloš Zeman. Hlava státu uvedla, že si není jista, zda rozhodujícím faktorem oteplení planety je činnost člověka. Zeman v té souvislosti varoval před důsledky, které může způsobit upřednostňování obnovitelných zdrojů energie a tzv. zelených projektů. Projev ocenili premiér Andrej Babiš (ANO) i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), chválili ho také lídři SPD a KSČM. Obsah naopak kritizují pravicová opozice či oslovený odborník na klimatické otázky.

Zeman uvedl, že se považuje za kacíře debaty o změnách klimatu, ze které se podle jeho názoru stává nové náboženství. Varoval před tím, aby se pod vlivem opatření na ochranu klimatu nestal z Evropské unie ekologický skanzen s nižší životní úrovní obyvatel. Dodal také, že by si nepřál, aby se v unii prosadilo tzv. zelené bankovnictví, které upřednostní ekologické projekty před ekonomicky smysluplnějšími.

Prezident argumentuje tím, že již miliony let se na planetě střídají teplá a chladná období. Jeho slova odmítl ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe) Michal Marek. Zeman podle něj opakoval věci, které už byly tisíckrát vyvráceny. Zpochybňování vlivu člověka na změny klimatu označil Marek za krajně nezodpovědné, projev pak za nepřijatelný a tragický.

Zeman chválil nízkou míru nezaměstnanosti, ekonomický růst, poměrně nízký státní dluh a růst průměrné mzdy a starobních důchodů, kritizoval naopak pomalost soudů, stavebních řízení a budování dopravní infrastruktury. Podpořil v této souvislosti stávající ministry. Chystaný stavební zákon ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) podle něj nejvíce kritizují právě ti, kdo ke zdlouhavosti stavebního řízení přispívají.

Zeman uvedl, že příští rok v krajských volbách bude přát úspěch především starostům, kteří dobře řídí obce a města. Vyslovil se naopak proti tomu, aby místa na kandidátkách obsadili straničtí funkcionáři. V souvislosti s demonstracemi spolku Milion chvilek za odstoupení Babiše zopakoval, že předsedové vlád přicházejí jen na základě výsledku voleb.

Babiše potěšilo, že Zeman se snažil povzbudit občany a připomenout jim, aby se radovali z toho, jak se zemi daří. Problémů, o nichž Zeman mluvil, si je podle něj kabinet vědom. "Patří mezi naše zásadní priority je vyřešit. Lhůty v justici se zkracují, doba výstavby velkých staveb by se měla zkrátit o tři až čtyři roky," napsal Babiš novinářům. "Co se týče klimatické změny, souhlasím, že nesmíme být hysteričtí, to ale neznamená, že se o přírodu kolem sebe nemáme velmi zodpovědně starat," dodal.

Šéf ČSSD Hamáček pochopil Zemanův projev jako výraz podpory práce současné vlády včetně ministrů sociální demokracie. Za státnické a vyvážené označil poselství šéf SPD Tomio Okamura, podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa se pak jednalo o vyvážené shrnutí konzistentních názorů hlavy státu. Oba političtí lídři souhlasí s názory prezidenta na potřebu zrychlení práce soudů.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše žije Zeman v minulosti. Bartošovi vadí, že prezident popírá riziko klimatické změny. Předseda lidovců Marek Výborný míní, že v projevu nezaznělo nic nového, podobný názor vyslovila i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, podle které už Zeman nemá co nového říct. Předseda STAN Vít Rakušan ocenil smířlivější tón a výzvu k diskusi mimo sociální bubliny, postrádal ale vizi.

