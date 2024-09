Zemědělci chtějí po vyhodnocení záplavových škod řešit možnosti kompenzací

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Zemědělci chtějí řešit možnosti kompenzací po záplavách po přesném vyčíslení škod. Například Zemědělský svaz ČR souhlasí s rozhodnutím ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL), že zatím nebude žádat o pomoc z krizové rezervy EU pro zemědělce, předseda svazu Martin Pýcha ale doufá, že až budou k dispozici přesná data o rozsahu škod, možnosti využití krizové rezervy s ministrem proberou. Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal na dotaz ČTK uvedl, že zemědělci hlásí škody od desítek tisíc korun po miliony korun a nabízelo by se využít část peněz, které má ČR získat na odstranění škod po záplavách. Nyní je podle Doležala nicméně důležité zajištění chodu zasažených podniků. Obě organizace ocenily odklad kontrol ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF)."Rozumíme současnému postoji pana ministra, že v tuto chvíli není nutné čerpat prostředky z krizové rezervy EU. Klíčové je, že přesné odhady škod zatím neexistují," řekl Pýcha. Podle Doležala škody půjde vyčíslit po opadnutí vody, nicméně předpokládá, že nebudou malé. "Podle prvních odhadů od našich členů se škody v individuálních případech pohybují od desítek tisíc korun až po jednotky milionů korun," uvedl.

Výborný v pondělí na jednání unijních ministrů zemědělství v Bruselu oznámil, že Česko zatím Brusel o pomoc žádat nebude, situace podle něj půjde zvládnout rozvolněním pravidel kontrol a sankcí, což podle organizací zemědělcům v současné situaci velmi pomůže. "V některých případech to však nemusí na záchranu podniku stačit. Věříme, že ministerstvo zemědělství na tyto případy bude pamatovat," upozornil Doležal. Pýcha doufá, že po zpřesnění škod ministr otevře diskuzi o adekvátních kompenzačních opatřeních, včetně možnosti využití krizové rezervy EU.

Státy střední Evropy zasažené povodněmi budou moci využít deseti miliard eur z unijního fondu soudržnosti, na Česko by podle dřívějšího vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) měly připadnou dvě miliardy eur (asi 50 miliard korun). Podle Doležala by se nabízelo část peněz využít v zemědělském sektoru. "Vzhledem k tomu, že v zemědělství existuje program na kompenzace dopadů klimatických změn, který by měly mít možnost využít podniky s propadem tržeb zaviněným povodněmi vyšším než 30 procent," uvedl.

Podle Pýchy bude škody monitorovat zemědělský fond. "Mimo jiné bude sledovat zaplavené oblasti pomocí satelitních snímků. Zároveň SZIF nabídne možnost nahlášení škod prostřednictvím aplikace, kterou provozuje," sdělil Pýcha.

V rostlinné výrobě záplavy nejvíce poničily pole s bramborami, kukuřicí, cukrovou řepu a také vinohrady. "V živočišné výrobě voda místy zaplavila stáje a bylo nezbytné řešit transport zvířat či přinejmenším záložní zdroje energie. Dále byly poničeny budovy, zemědělská technika, technologie či uskladněná úroda," doplnil Doležal.

Hladiny řek vzedmuté po nedávných povodních nadále klesají. Některý z povodňových stupňů platil dnes dopoledne na šesti místech v Česku, v pondělí dopoledne jich bylo 11.

