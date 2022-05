Zemědělský podnik Bonagro začal využívat zařízení, které odhalí srnčata v porostu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zemědělský podnik Bonagro z Blažovic na Brněnsku začal loni používat na žacích strojích speciální lišty s optickými senzory, které výrazně snížily množství usmrcených srnčat. Jde o první ze dvou exemplářů, které do Česka dodala rakouská firma Pöttinger, řekl Roman Zvěřina, předseda představenstva Bonagra. Zájem o lišty se senzory je tak velký, že rakouský výrobce nezvládá zdaleka uspokojit poptávku, doplnil zástupce firmy Zdeněk Bílý.

Usmrcená srnčata jsou letitým tématem při prvních sečích a i přes spolupráci myslivců se zemědělci na polích s vojtěškou, trávou či zeleným obilím na siláž je jejich počet každoročně velmi vysoký. Myslivci dříve například procházeli pole či louku určené k sečení se psy, aby srnčata vyběhla pryč, ale ani to nestačilo. "Účinnost zařízení výrobce udává 60 až 70 procent a loni jsme díky tomu zachránili desítky kusů zvířat," uvedl Zvěřina.

Zařízení zvané Sensosafe funguje tak, že se na traktor přimontují postranní lišty a zadní lišta osazená optickými čidly. Do porostu vysílají optický paprsek a zároveň zachytávají jejich odraz. Hnědá barva pohlcuje světlo více a podle toho lze poznat, že je v porostu zvíře. Může to být i zajíc či koroptev. "Zařízení má 30 stupňů citlivosti, kterou si může traktorista nastavit. Když ví, že se pohybuje tam, kde jsou zvířata častěji, nastaví si větší citlivost. Když ví, že riziko je malé, nastaví si nižší citlivost, aby mu to nehlásilo každý krtinec," vysvětlil Bílý. Při odhalení zvířete se automaticky zvedne přední žací lišta a traktorista má čas zastavit. Zadní lišta se nezvedne, ale řidič dostane zvukový signál, aby mohl včas zastavit.

Pokud je v porostu skutečně srnče, tak buď samo uteče, nebo je traktorista vezme a přenese na bezpečné místo. "Zařízení může fungovat úspěšně jen tehdy, když to obsluze není lhostejné," dodal Bílý.

Sekundárním přínosem zařízení je i vyšší kvalita krmiva z vojtěšky a trav. Každé zvíře, které je rozsekané žacími lištami, totiž kvalitu snižuje a krmivo je náchylnější například k plísním. A skotu tato příměs v jinak rostlinné stravě také neprospívá.

Rakouský výrobce postupně spouští sériovou výrobu a vyvíjí zařízení pro různé typy žacích strojů. Ovšem kvůli situaci na trhu s komponenty nedokáže vyrábět v tak velkém množství. "Problém je hlavně s elektronikou," řekl Bílý.

Bonagro patří k velkým zemědělským podnikům, který hospodaří na více než 4100 hektarech půdy na jihovýchod od Brna a je největším podnikem na okrese Brno-venkov. Kromě rostlinné výroby chová 1100 krav na produkci mléka.

