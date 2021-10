Zhruba 3,5 metru švédského ledovce ochránila před táním plachta

Nejméně 3,5 metru ledovce Helags v severním Švédsku před roztáním v létě ochránila látková plachta. S odvoláním na organizátory této soukromé iniciativy, která je ve Skandinávii první svého druhu, o tom informovala agentura Reuters.

V důsledku globálního oteplování se zmenšují ledovce po celém světě. Nejvyšší švédská hora Kebnekaise jen za uplynulý rok přišla o dva metry ledové pokrývky.

Experiment s plachtou byl proveden na ledovci Helags, což je nejvyšší švédská hora ležící jižně od polárního kruhu.

