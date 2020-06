Zhruba 30 aktivistů Greenpeace demonstrovalo před úřadem vlády

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Zewlakk Vrabec / Petr Zewlakk Vrabec / Greenpeace Demonstrace Greenpeace „Peníze lidem a přírodě, ne korporacím“ před Úřadem vlády v Praze.

Zhruba 30 aktivistů z ekologické organizace Greenpeace včera demonstrovalo před úřadem vlády v Praze, kde právě zasedala vláda. Happening nesl označení Peníze lidem a přírodě, korporacím zatleskáme. Účastníci na něm kritizovali vládu za případné odkoupení letecké společnosti Smartwings nebo za záměr budovat nové přehrady. Nelíbí se jim ani plánovaná půjčka na stavbu nového bloku dukovanské jaderné elektrárny, kterou stát minulý týden slíbil společnosti ČEZ.

Účastníci před vládu dorazili s transparenty s nápisy Aby tady skutečně mohly žít naše děti a Lidem peníze, korporacím potlesk. Zpočátku zatleskali ve vážném duchu - zdravotníkům a dalším lidem, kteří s nemocí covid-19 bojují v první linii. Několik dalších potlesků však už bylo ironických, aktivisté tleskali vládě převážně za záměr podpořit velké firmy.

Mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek například řekl, že podpora by měla jít k malým firmám a lidem, kteří se v důsledku epidemie dostali do nesnází. Kritizoval také plán ministerstva zemědělství vybudovat nové přehrady, což nevidí jako efektivní formu boje ze suchem. Peníze by podle něj měly směřovat na ozdravění krajiny, zlepšení její schopnosti zadržovat vodu. Hrábek míní, že současná taktika udělá radost především stavebním firmám a výrobcům betonu.

Zazněla také kritika nápadu, aby stát odkoupil společnost Smartwings. Podle ekologů není firma pro stát strategická a v minulých letech měli její majitelé vysoké zisky.

Jiří Jeřábek z Greenpeace označil za problematické také jednání kolem plánované dostavby nového bloku v Dukovanech. Projekt je podle něj drahý, vyjádřil se i proti zrychlenému schvalování takzvaného bezemisního zákona. Podpořil orientaci na domácí obnovitelné zdroje energie. Podobně se o něco později vyjádřila i Petra Jelínková z hnutí Limity jsme my.

Jednou z mluvčích na demonstraci byla také Anna Havel, která se věnuje komunitnímu farmaření na okraji Prahy. Uvedla, že je třeba nutná podpora lokálních a komunitních zemědělců. Požadovala také, aby státní a městská půda nebyla prodávána developerům a pro výstavbu skladů a kanceláří.

