Žirafy nemají dlouhé krky kvůli tomu, aby dosáhly na nejlepší listy, ale kvůli boji

Karel Zvářal 14.6.2022 07:05

Je něco životně důležitější, než souboj samců, a to uhašení žízně. Žirafám se vyvinuly dlouhé nohy, aby dosáhly vysoko do korun. A s krátkým krkem by se potom ani nenapila, i kdyby se rozčápla jak žaba. Proto musí mít i dlouhý krk, aby disproporčně s nohami tato partie korelovala.

