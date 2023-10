Život na Zemi je ohrožen, varují vědci s poukazem na změnu klimatu

Vladimir Mertan 27.10.2023 15:46 Reaguje na Jiří Svoboda

Ten článok je zverejnený celý https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biad080/7319571?searchresult=1&login=false. Samozrejme to čo citujete je voľná tvorba ČTK.

Zase autori článku sú zjavne nedočkaví a tak sa tešia na spomínaných magických globálnych 1,5 °C nad predindustriálny priemer, že začali hodnotiť jednotlivé dni kedy globálna teplota presiahla túto hranicu. "However, 2023 has already seen 38 days with global average temperatures above 1.5°C by 12 September—more than any other year—and the total may continue to rise." :-)

