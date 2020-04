Zlínská zoo přichází kvůli uzavření o 4 až 5 milionů Kč týdně

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ZOO Zlín Zlínská zoo patří mezi ekonomicky nejsoběstačnější zahrady v Česku, vlastními silami získá 80 procent ročního rozpočtu, který je asi 130 milionů korun. / Ilustrační foto

Zlínská zoologická zahrada přichází kvůli uzavření souvisejícímu s pandemií koronaviru o příjmy čtyři až pět milionů korun týdně. Novinářům to v pondělí řekl ředitel zahrady Roman Horský. Zlínská zoo, která je druhou nejnavštěvovanější zahradou v Česku, společně s dalšími deseti zahradami žádá vládu o dřívější otevření venkovních areálů než 25. května, jak bylo ve vládním harmonogramu uvolňování opatření avizováno. Zahrady jsou podle Horského připraveny splnit požadavky epidemiologů, mohly by například regulovat počet návštěvníků, lidé by si mohli objednávat vstupenky on-line či platit jen kartou, restaurace mohou jídlo prodávat jen přes okénka.

"Můžeme nastavit pravidla, abychom neohrozili naše lidi, zvířata ani návštěvníky," uvedl Horský. Poukázal na to, že například německé zahrady se otevírají na začátku května. Zlínská zahrada je přitom z velké části koncipována jako park. "Je to jedna z možností, jak by lidé mohli jít ven a odpočinout si," uvedl ředitel. Přestože jsou zoologické zahrady zavřené, například pražská botanická zahrada na svých stránkách avizovala otevření venkovních expozic od pondělí.

Zlínská zoo patří mezi ekonomicky nejsoběstačnější zahrady v Česku, vlastními silami získá 80 procent ročního rozpočtu, který je asi 130 milionů korun. Zbytek pokryje příspěvek zřizovatele, jímž je město Zlín. "Co bylo výhodou, že jsme soběstační, se dnes ukazuje jako velký hendikep. Musíme se vypořádat s propady příjmů," uvedl Horský. Zahrada coby příspěvková organizace také nemůže žádat o podporu státu, jak dělají firmy. "Pokud tento stav bude trvat do 25. května, tak vůbec si nedovedu představit, jakým způsobem to vše ´zmenežujeme´," uvedl ředitel.

Aby zvířata měla nadále vše, co potřebují, vedení zahrady se v rámci úspor se zaměstnanci dohodlo na snížení pracovní doby z osmi na šest hodin, které platí od pondělí. V zoo pracuje asi 90 lidí. "Pokud bychom otevřeli na přelomu dubna a května, to by šlo ještě zvládnout," uvedl Horský, podle kterého zahrada zatím nežádala zřizovatele o pomoc a snaží se situaci zvládnout sama.

Výpadek v příjmech bude podle něj letos každopádně velký, odložily se proto zatím plánované investice do výstavby slonince a expozice jaguárů. "Další věc je, jak se budou vyvíjet další roky, jen investice jsou dobrým nástrojem, jak si udržet vysoký počet návštěvníků. Mám obavy, že zpoždění investic se nám může vrátit v dalších letech," uvedl Horský.

Zahradě se snaží pomoci její příznivci, od 16. března, kdy byla zahrada uzavřená, lidé nakoupili v e-shopu za 200.000 korun. "To je zcela mimořádná částka, které nedosahujeme ani v předvánočním prodeji," uvedla mluvčí zoo Romana Bujáčková. Přibylo také 60 sponzorských přihlášek v hodnotě 80.000 korun, na sbírkovém kontě zoo je už téměř 60.000 korun. Pokud chcete i vy podpořit zoo, možností je několik.

