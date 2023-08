Změna klimatu ohrožuje podle vědců bakterie a houby v lesní půdě

Břetislav Machaček 2.8.2023 09:10 Reaguje na Karel Zvářal

Přesně tak. Člověk pouze kopíruje přirozený výběr

řízeně. Pokud dojde k likvidaci stromů přírodními

živly, tak je nahradí stejnověký a většinou i

jednodruhový nálet(březiny, olšiny, bučiny, atd.), ze kterých postupně vzniká to, o čem píšete, ale

pouze dílem náhody, kdy přežijí pouze nejsilnější

jedinci a ostatní uhynou. Tím se postupně les mění z nízké houštiny na prosvětlený porost, pokud to

neurychlí například zvěř, či člověk. Tento proces je postupný a houby se taky neobjeví nikde ihned

po samovýsevu, či výsadbě stromů. Houby čekají na

optimální světelné podmínky ke svému růstu a na

rozvinutí kořenového systému symbiotických stromů. U některých hub nejde vůbec o množství dřevní hmoty, ale pouze o ten kořenový systém živých

stromů. Uvedu příklady z praxe. U nás došlo na

místech po vytěžení cihlářské hlíny k náletu

břízy a v nich ve věku cca 5 let byl ráj na

kozáky březové a jiné houby. Totéž se děje na

haldách hlušiny z hlubinných černouhelných dolů,

které osídlí bříza i bez rekultivace ornicí.

I tam rostou houby navázané na náletové dřeviny

a to je haldovina prostá tlející dřevní hmoty o

které tu někteří básní, jako podmínce růstu hub.

Ano, ale pouze hub dřevokazných, ale hub známe

daleko více a nejsou vázány pouze na les. Jsou

vázány na specifické podmínky pro svůj růst a ty

nemusí být pouze rozkládající se dřevní hmotou.

Ta má pro ně spíše význam při akumulaci vlhkosti

a tu může nahradit i deštivé počasí, kdy rostou

houby doslova i na cestě. Jinak některé houby

potřebují světlo a jiné polostín až přítmí. Nelze

tak jednoznačně říci, jaký les jim vyhovuje, Co

je jisté, tak nečekejme v budoucnu třeba hřiby

smrkové a suchohřiby v listnatých lesích a taktéž

borůvky vázané na kyselou půdu jehličnatých lesů.

Radikální přeměna lesů bude mít vliv i na jiné

živé organismy, ale to zjistíme až postupem času.

Možná budeme překvapeni i při jarním tání, kdy

v bezlistých listnatých lesích sluncem roztaje

sníh za pár dnů, na rozdíl od tání sněhu v hustém

zastíněném smrkovém lese. Tam voda zasakuje pomalu nejprve kolem teplejšího kmene a ne jako ve sluncem prohřátém listnatém lese. Ta voda se tak nemusí vsáknout do dosud zmrzlé půdy a odteče bez zásaku.

