Zoo a botanická zahrada v Praze nečekají, že bude nutné odmítat návštěvníky

V botanické zahradě nebude návštěvníkům umožněn vstup do skleníků jako třeba Svět sukulentů a Emei Shan. Uzavřen zatím bude i největší skleník v zahradě, Fata Morgana, doplnil Černý. Lidé naopak uvidí mimo jiné kvetoucí cibuloviny, slivoně v Japonské zahradě a magnolie na Pivoňkové louce.

V zoologické zahradě a v trojské botanické zahradě v Praze nečekají, že by ve všední dny museli zájemce o návštěvu kvůli nutnému omezení návštěvníků v areálu odmítat. Jinak by tomu mohlo být v zoo o víkendu, řekl ČTK její ředitel Miroslav Bobek. V areálu zoo bude v jednu chvíli moci být nejvýše 4000 osob. V botanické zahradě bude počet návštěvníků omezen na zhruba 2000 lidí v areálu, uvedla mluvčí zahrady Michaela Bičíková. Zahrady otevřou své venkovní prostory návštěvníkům v pondělí 12. dubna v 9:00.

"Vzhledem k tomu, že areál se podle vládního rozhodnutí smí naplnit pouze na 20 procent kapacity, během víkendů s hezkým počasím nám patrně nezbude, než počet návštěvníků regulovat," uvedl Bobek. Ve všední dny podle něj s největší pravděpodobností nehrozí, že by se zájemci o návštěvu zoo do areálu kvůli omezení kapacity nedostali.

Toho, že by návštěvníky kvůli překročení kapacity museli odmítat, se podle Bičíkové nebojí ani v Botanické zahradě hlavního města. Obvykle v dubnu do zahrady za den přijde okolo 700 osob. Vyšší návštěvnost bývá v dny, kde zahrada pořádá akce pro veřejnost jako je třeba výstava orchidejí. Jejich konání v prezenční podobě ale bylo letos odložené na pozdější termín. Aby bylo možné monitorovat množství lidí v areálu, bude podle ředitele botanické zahrady Bohumila Černého pro vstup do venkovních expozic možné využít pouze hlavní vchody. Samoobslužné brány budou mimo provoz.

V zoologické zahradě budou moci lidé vidět zvířata, která jsou v tuto roční dobu ve venkovních expozicích. Komentovaná krmení a setkání u zvířat se konat nebudou. Nepřístupné zůstanou vnitřní expozice, jako například pavilon goril nebo pavilon velkých želv.

Zoo bude od 12. dubna otevřená denně od 09:00 do 18:00, botanická zahrada hlavního města o hodinu déle. Vstupenky lze zakoupit na pokladnách i on-line. Vstupenky do zoo jsou k dispozici na vstupenka.zoopraha.cz, vstupenky do botanické zahrady bude možné zakoupit prostřednictvím webových stránek botanicka.cz od půlnoci 11. dubna. Občerstvení bude možné koupit přes výdejní okénka restauračních zařízení v areálech.

