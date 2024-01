Zoo Brno bude příští rok opravovat menší expozice, přibudou pelikáni

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Brněnská zoo bude v roce 2024 pokračovat v opravách menších expozic, některé z nich se chystá znovu obsadit. Přibýt by měla například malá skupina pelikánů. Zoo o plánech na tento rok informovala na svém webu

Ředitelka zoo Radana Dungelová uvedla, že se snažili z vlastních prostředků průběžně opravovat menší expozice už od konce předloňského roku. Loni se to podařilo u korsaků a manulů. "Máme kompletně nové a moderní pletivo na venkovních voliérách v Exotáriu, také jsme upravili expozici Žijí tu s námi ve vstupním esíčku a vytvořili novou voliéru pro sýčka obecného. Dále jsme zmodernizovali voliéry v zázemí, čímž se významně zlepšilo welfare ptáků v zimovišti," uvedla ředitelka. Doplnila, že by v tomto trendu rádi pokračovali i v roce 2024, záležet ale bude na penězích a také na dalších projektech.

Jedním z nich je obsazení expozice po lachtanech medvědích. Umístění jakýchkoli ploutvonožců do současné expozice podle zařízení není vhodné, protože se v posledních letech významně zpřísnily podmínky pro jejich chov. Zoo v ní tak po opravách plánuje chov malé skupiny pelikánů.

"Naším záměrem je chovat ohrožené pelikány kadeřavé, na které se budou v příštích letech soustřeďovat významné evropské ochranářské aktivity. Aktuálně ale nejsou v evropských zoo k dispozici vhodní jedinci k sestavení hejna. Jsme v kontaktu s evropským koordinátorem plemenné knihy, který ví o našem zájmu, a pokud by se ukázalo, že můžeme nějaké ptáky získat, tak nám vyhoví. Do té doby budou v Zoo Brno k vidění pelikáni bílí v počtu dvou až tří párů," uvedl kurátor chovu ptáků Petr Suvorov. Doplnil, že pelikání bílí by měli přijet v prvním čtvrtletí v závislosti na tom, jak rychle se zoo podaří expozici po lachtanech opravit.

Chystají se i další novinky. V expozici Žijí tu s námi budou od ledna návštěvníkům k dispozici nové interaktivní prvky. Půjde o 3D modely tuzemských plazů, tabule a další informační prvky. Na jaře zoo nainstaluje nové informační cedule také k expozici lvů.

Brněnská zoologická zahrada letos slaví 70 let od založení. Je na Mniší hoře v blízkosti Brněnské přehrady na ploše 65 hektarů. Chová kolem 2200 zvířat 400 druhů. Patří k vyhledávaným turistickým cílům, loni ji navštívilo zhruba 325 000 lidí.

