Zoo čeká další zavření. Uzávěra venkovních expozic je podle pražského náměstka nepochopitelná

Foto | Miroslav Bobek / Zoo Praha Zoologické zahrady byly na podzim uzavřeny od 12. října do 2. prosince. Na jaře od 16. března do 24. května s tím, že od 27. dubna lidé mohli navštívit venkovní prostory. V pondělí 25. května zoo otevřela všechny expozice a vrátila se až do podzimu k normálnímu provozu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Opětovné zavření zoologických zahrad pro ně bude znamenat další finanční ztráty. Zavírat venkovní expozice je podle některých hlasů zbytečné. Zoo dokáže ohlídat dodržování hygienických opatření, řekli ČTK náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) a ředitel zahrady Miroslav Bobek. Problémy bude mít i trojská botanická zahrada. Uzavření zoologických zahrad nařídila vláda s cílem zpomalit šíření epidemie covidu.

Pražský magistrát podle Hlubučka několikrát neúspěšně jednal s hlavní hygieničkou, aby byly venkovní expozice z uzavírek vyčleněny. "Lidé se tam mohou projít. Kam mohou jít nyní rodiny s dětmi? V lese je bláto, v parcích narváno, takže zoo a botanická mohly zůstat otevřeny. Já jsem nepochopil, proč mají být zavřeny. Přijde mi to nedomyšlené," uvedl Hlubuček.

"Je to další ztráta příjmů a zklamání pro návštěvníky, kteří do zoo o svátcích rádi chodí. Překvapilo mě, že musíme zavřít. U vnitřních prostorů to je jasné, ale proč venku?" ptá se Bobek.

V případě, že by byl nastaven limit maximálního počtu návštěvníků, zoo je schopna jej dodržet a prostřednictvím kamer ohlídat, aby se lidé případně nesdružovali u nejpopulárnějších výběhů. "Areál je dostatečně velký, navíc my jsme schopni návštěvnický limit pohlídat. Což by se týkalo zřejmě jen Štědrého dne, protože jinak je v zimě návštěvnost nižší," řekl Bobek. "Bohužel, nikdo se s námi nebaví," dodal.

Kvůli jarní vlně koronavirové krize a vynucenému zavření již město přidělilo oběma zahradám v Troji dotaci. Zoo dostala 45 milionů korun a botanická deset milionů. "Dostaly tyto peníze, ale město přijde letos kvůli covidu o miliardy. Na příští rok jsme proto museli seškrtat rozpočet ve všech kapitolách o deset procent, což se dotkne i zahrad," řekl Hlubuček.

Investice na příští rok musely být podle Hlubučka zrevidovány, přesto ale město příliv peněz do zoologické ani botanické zahrady nezastaví. V rozpočtu je například 90 milionů korun na stavbu gorilince. "Dofinancovávat se to bude v roce 2022, kdy se to dostaví. Nehrozí, že bychom to zrušili," řekl Hlubuček.

V botanické zahradě bude na začátku příštího roku dokončen nový pavilon a zahájena má být výstavba výstavního pavilonu na jihu areálu. Stavba má podle náměstka začít na jaře.

Sama zoologická zahrada nyní bude pokračovat v řadě aktivit, mimo jiné v kampani tradiční adopce zvířat nebo prodávat vstupenky na lepší časy a pokračovat bude možnost koupit stravenky pro zvířata.

Nepříjemná je situace rovněž pro trojskou botanickou zahradu. "Zvlášť, když se neustále otevírá a zavírá, je to problém a matoucí pro návštěvníky," řekla mluvčí Klára Hrdá. Zahrada bude do 23. prosince prodávat na vinici prostřednictvím výdejního okénka, poté i jej zavře.

Město v současné době podle Hlubučka řeší i to, jak bude fungovat psí útulek v Troji, který o svátcích při dni otevřených dveří lidé často navštěvují a nosí sem například žrádlo. "Musíme zrevidovat, zda tam může někdo přijít," řekl Hlubuček. Lidé ale podle něj i nadále mohou nosit dary a potraviny pro psy.

Ředitel Zoo Brno: Do velkého nákupního centra přijde za den více lidí než do zoo za měsíc

Také ředitel Zoo Brno Martin Hovorka je už smířený s tím, že zoologické zahrady budou od pátku podle nařízení vlády kvůli zhoršující se epidemické situaci opět uzavřené. Podotkl ale, že

"Jako viceprezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad jsem za ty české psal na nejrůznější ministerstva, premiérovi i ministru (průmyslu a obchodu Karlu) Havlíčkovi, žádal jsem je, aby s námi komunikovali, abychom jim vysvětlili naše problémy, aby zhodnotili rizika. Odpovědělo ale jen ministerstvo zdravotnictví, že se máme obrátit na ministra Havlíčka a na ministerstvo životního prostředí. To je vše," uvedl Hovorka.

Zoologické zahrady nyní mají otevřeno, zavřené jsou pavilony. Brněnská zoo má asi 45 hektarů, za den tam nyní podle ředitele přicházelo asi 500 lidí, o víkendu, když bylo pěkně, asi 1000. "Když se to rozvrhne v čase od rána do večera a na tu plochu, tak to ty lidi tam ani nepotkáte. Co lidí za den přijde do velkého nákupního centra, to k nám za měsíc," uvedl Hovorka.

Zoo Brno loni navštívilo přes 331 000 lidí, meziročně zhruba o 1000 více. Letos, vzhledem k jarnímu a podzimnímu uzavření z důvodů vládních opatření, asi o 80 000 méně. To podle ředitele znamená asi o osm milionů méně na tržbách. "Snížili jsme aktivity a čekáme, jak to bude dál. Je to zvláštní stav, smutný. I ta zahrada je smutná, chybí tam obvyklý ruch. Bůh ví, kdy zase budeme moct otevřít," uvedl ředitel.

Vánoční výdoba ve Dvoře Králové přijde vniveč

Páteční nucené uzavření kvůli epidemii covidu-19 připraví o další miliony korun i Safari Park Dvůr Králové nad Labem. Vniveč přijdou také práce na výzdobě pro akci Vánoční zoo, která měla začít v sobotu a trvat do 3. ledna.

Zoologické zahrady byly na podzim uzavřeny od 12. října do 2. prosince. Za tu dobu utrpěl Safari Park ztrátu přes šest milionů korun. Další uzavření prohloubí jen do konce prosince ztrátu o další dva až tři miliony korun. "Na opětovné otevření jsme připraveni prakticky kdykoli. S ohledem na zkušenosti s předchozího vývoje ovšem nepředpokládáme, že k němu dojde do konce roku. Budeme čekat, jak vláda rozhodne a toto rozhodnutí budeme plně respektovat," řekl mluvčí safari parku Michal Šťastný.

Po opětovném otevření zoo 3. prosince si do ní lidé cestu našli. "Do neděle 13. prosince zoo navštívilo 3884 lidí. Největší návštěva byla o posledním víkendu, kdy každý den přišlo téměř 900 lidí," řekl mluvčí. Dodal, že loni za celý prosinec do zoo přišlo 18 602 návštěvníků, tedy v průměru 600 denně. "V předchozích letech platilo, že se v rámci Vánoční zoo návštěvnost poměrně výrazně navýšila, samozřejmě zejména ve volných dnech," uvedl mluvčí.

Své příznivce zoo motivuje k finanční podpoře. V květnu přišla s kampaní Pozvi zvíře na oběd, kterou převzaly i jiné zahrady. "Fanoušci safari parku již naše zvířata pozvali devět tisíckrát a na krmení přispěli více než 1,5 milionu korun," uvedl Šťastný.

Zoo za jarní výpadek dostala od Královéhradeckého kraje na vyrovnání ztrát 13,43 milionu korun. Celkový výpadek v příjmech z jarního uzavření zoo vyčíslila na 23 milionů. Peníze od kraje zoo pokryla ztráty z výpadku tržeb ze vstupného a dalších aktivit týkajících se návštěvníků zoo. Dotace nepokrývala výpadek výnosů zoo z komerčních aktivit, například z provozu hotelu a kempu.

Zoo byla od 16. března kvůli pandemii zcela uzavřena, od 27. dubna lidé mohli navštívit venkovní prostory a vjet autem do areálů safari s volně žijícími zvířaty. V pondělí 25. května zoo otevřela všechny expozice a vrátila se k normálnímu provozu, který trval do 12. října.

reklama