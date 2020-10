Zoo dnes zavírají, ztráty počítají na statisíce až desítky milionů Licence | Některá práva vyhrazena Zdroj | ZOO Liberec Ředitel liberecké zoo David Nejedlo už ve čtvrtek ČTK řekl, že ho náhlé úplné uzavření zahrad překvapilo. "Nečekali jsme to. Čekali jsme třeba, že dojde k zavření pavilonů, ale nezbývá nám než to respektovat," uvedl. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Zoologické zahrady musely kvůli nově oznámeným vládním opatřením kvůli koronaviru zavřít brány už dnes. Je to pro ně po jarním uzavření podle informací zahrad další finanční rána. Třeba pražská zoo odhaduje další ztráty na desítky milionů korun. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) původně ve čtvrtek médiím oznámil, že zoo budou uzavřeny od pondělí 12. října. Podle opatření vlády ale musí být zoo podobně jako třeba bazény či posilovny uzavřeny ode dneška. Od pondělí se pak zastaví i prakticky všechny kulturní a sportovní akce. Uzavření ode dneška na 17 dní potvrdila na svém webu Zoo Praha, která patří k nejoblíbenějším turistickým cílům v Česku. Zůstane otevřená aspoň virtuálně, například prostřednictvím videí přibližujících dění v zahradě na youtubovém kanálu Krátce ze zoo. Loni do pražské zoo dorazilo 1,46 milionu lidí a loňský výnos ze vstupného činil 210 milionů korun. Nynější náhlé uzavření je podle ředitele zahrady Miroslava Bobka další velká rána. "Pětačtyřicet dnů, kdy byla (zoo) zavřená na jaře, a následné omezení provozu vedly ke ztrátě, jejíž výši odhadujeme na přinejmenším 45 milionů korun. Předpokládali jsme, že tahle ohromná ztráta naroste do konce roku ještě o 20 až 30 milionů korun, avšak nynější další vynucené uzavření povede k tomu, že bude bezpochyby ještě vyšší," sdělil na webu zoo. Zahrada podle Bobka tratí kromě vstupného i na výnosech z pronájmů stánků a restaurací, prodeje suvenýrů či parkovného. "Naproti tomu výdaje příliš snižovat nemůžeme. Nadále platíme krmivo, energie i mzdy," doplnil. Požádal proto veřejnost, aby pražskou zoo i další zahrady v Česku podpořila třeba adopcí zvířat nebo nákupem v e-shopech zahrad. O pomoc své příznivce poprosil i Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem. "V tuto chvíli předpokládáme, že zavřeno bude do 25. října, jde však o dobu minimální, která může být prodloužena," oznámila zoo na svých stránkách. "Děkujeme vám za pochopení a za přízeň a budeme se těšit na vaši návštěvu později. Budeme vám rovněž vděční, pokud nás v této komplikované době podpoříte. Můžete si například adoptovat zvíře nebo ho pozvat na oběd. Můžete přispět na konto Wildlife na podporu našich projektů v Africe anebo DMSkou podpořit nosorožce," sdělil park. Uzavření připraví park o miliony korun. Zahrada chystala na závěr října hojně navštěvovanou tradiční akci Týden duchů. Další ztráty zoo zřejmě poplynou z nízké obsazenosti ubytovacích zařízení. Negativní dopad bude mít uzavření i na záchranářské aktivity zoo v Africe, řekl ČTK ve čtvrtek mluvčí Safari Parku Michal Šťastný. "Kvůli uzavření safari parku přijdeme o příjmy ze vstupného, ale navíc i o příjmy ze služeb, jako jsou zážitky se zvířaty, stravování nebo prodej suvenýrů. Omezení se bohužel dotknou i největšího lákadla podzimu, Týdne duchů, na nějž v loňském roce dorazilo takřka 23 000 návštěvníků," uvedl mluvčí. Týden duchů se měl konat od 24. října do 1. listopadu. O první víkend tedy zoo přijde úplně a dá se předpokládat, že případná návštěvnost v dalších dnech bude výrazně menší. Zrušen také bude Safariběh ČSOB 2020, který se na podzimní termín 17. října přesunul z jara. "Z této akce mělo putovat zhruba čtvrt milionu korun na záchranu kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu," uvedl mluvčí. Obtížné je podle něj odhadovat, jaké dopady bude mít aktuální situace na provoz ubytovacích zařízení zoo. "Ta sice zatím nemají být uzavřena, ale návštěvníci je pochopitelně využívají především ve spojení s návštěvou safari parku, takže jejich obsazenost bude nejspíš nízká," řekl. Safari park patří Královéhradeckému kraji a s roční návštěvností přes půl milionu lidí je nejnavštěvovanějším turistickým cílem na východě Čech. Ředitel liberecké zoo David Nejedlo už ve čtvrtek ČTK řekl, že ho náhlé úplné uzavření zahrad překvapilo. "Nečekali jsme to. Čekali jsme třeba, že dojde k zavření pavilonů, ale nezbývá nám než to respektovat," uvedl. Na tržbách podle odhadu ředitele ztratí zahrada řádově statisíce korun. "Kalkulace budeme teprve dělat. Pokud to ale bude 14 dnů, tak bychom to měli nějak zvládnout. Pokud se to bude protahovat, tak to bude složitější," dodal. Uzavření oznámila také Zoologická zahrada Olomouc. "Vydaná nařízení samozřejmě plně ctíme. Návštěvníkům děkujeme za sezonu, která nás posílila do těchto oslabených dnů. Jsem si však vědom současného stavu, který příznivý není a zcela jistě pro nás zůstávají tím nejzásadnějším zdraví a život všech obyvatel, bez ohledu na to, zda jsou našimi návštěvníky, či nikoliv. Všechno ostatní je druhořadé," sdělil na webu zoo její ředitel Radomír Habáň. S děním v zahradě i po uzavření bude podle něj zoo lidi průběžně seznamovat na svých stránkách a sociálních sítích. Zoologická a botanická zahrada města Plzně se v minulých letech zavřela maximálně kvůli silnému vichru na půlden nebo den, letos na jaře měla poprvé delší dobu zavřeno, rovněž kvůli koronaviru. I když se letní sezona vydařila, propad návštěvnosti se už nedožene a nyní se bude zřejmě dál prohlubovat, řekl dnes mluvčí zoo Martin Vobruba. "Nařízení musíme respektovat a musíme se jim přizpůsobit," řekl. Zoo doufá, že omezení nepotrvá delší dobu. Na jaře se zahrada uzavřela na víc než 40 dní, dalších několik týdnů měla omezený provoz, dovnitř mohl jen limitovaný počet lidí, kteří si koupili vstupenky v on-line předprodeji. Do letní sezony tak zahrada vstupovala s meziročním propadem návštěvnosti 85 000 lidí. "Jednoznačně nám chyběly v březnu až červnu školy a školky," řekl Vobruba. V létě se povedlo propad návštěvnosti snížit díky mimořádnému červenci. "V červenci bylo v zoo 104 000 lidí, byl to nejlepší červenec všech dob a druhý nejlepší měsíc všech dob po srpnu 2010," uvedl Vobruba. I tak ale po létě činil meziroční propad návštěvnosti 65 000 lidí. Loni měla zahrada rekordní návštěvnost, poprvé ve své historii překročila půl milionu návštěvníků za rok.

