Zoo Dvůr poprvé ve své historii odchovala medojeda kapského

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kateřina Bílková / Safari Park Dvůr Králové nad Labem Mládě je stále plně závislé na matce, donedávna bylo slepé. Chovatelé míní, že do výběhu se mládě i s matkou začne vypravovat na konci jara.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Safari Park Dvůr Králové nad Labem poprvé ve své historii odchoval medojeda kapského. Lasicovitá šelma se narodila na konci loňského prosince a chovatelé v minulých dnech zjistili, že jde o samce. Medojedy, jejichž chov v zajetí je značně náročný, za poslední rok nerozmnožila žádná jiná zoo na světě, uvedla mluvčí dvorské zoo Zuzana Boučková.

Chovný pár medojedů, patnáctiletého samce Tysona a třináctiletou Beebee, získal safari park loni z Velké Británie. Brzy po nastěhování do nového domova se začali pářit. "Beebee porodila mimo boudu a mládě jsme měli celou dobu na očích, stále ho ale až úzkostlivě hlídala a skrývala. Proto teprve teď můžeme s jistotou říct, že jde o samce," uvedla zooložka Gabriela Linhart.

Mládě je stále plně závislé na matce, donedávna bylo slepé. Chovatelé míní, že do výběhu se mládě i s matkou začne vypravovat na konci jara. U matky samec zůstane asi rok, pak by se měl přesunou do jiné zoologické zahrady.

Rozmnožování medojedů v zajetí je podle dvorských chovatelů vzácné. Také jejich chov není jednoduchý. "Medojed je svéhlavé a urputné zvíře, které je třeba neustále zabavovat a připravovat mu nové podněty. Navzdory tomu často vymyslí, jak se dostat i z těch nejlépe zabezpečených expozic. Díky obrovské síle stěhují předměty ve výběhu," uvedla Boučková.

Medojed kapský v přírodě zatím není bezprostředně ohrožený vyhubením. Jejich stavy však na mnoha místech rychle ubývají. Žije v celé Africe a v jihozápadní Asii. Živí se drobnými obratlovci, rád si pochutná i na hlízách nebo medu. V přírodě se do podzemních hnízd divokých včel medojedi dostávají díky své velké síle a silným drápům. Kvůli jejich urputnosti a velmi silnému stisku čelistí se medojedů obávají i lvi. Navzdory zavalitému zjevu medojedi výtečně šplhají.

reklama