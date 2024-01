Zoo Hodonín letos pošle na záchranu nosorožců, outloňů a tygrů zhruba 190 000 korun

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Paul Williams / Paul Williams / Flickr.com Outloni jsou ohroženy především nelegálním obchodem.

Zoo Hodonín loni na projekty zaměřené na záchranu ohrožených zvířat z prodaných vstupenek získala zhruba 190 000 korun. Peníze budou využity například na záchranu nosorožců. Po dobu trvání sbírky od jejího založení v roce 2020 se jedná dosud o nejvyšší částku, v roce 2022 to bylo asi o 10 000 korun méně. Zoo o tom informovala na svém webu

Zoo peníze do sbírky získává ze vstupného, kdy z každé prodané vstupenky putují na záchranu kriticky ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě dvě koruny. Zoo takto podporuje tři projekty. Prvním je Save The Rhino International na záchranu nosorožců, což je největší evropská charita zaměřená na záchranu nosorožců co do získaných finančních prostředků a udělených grantů.

Dále je to Kukang Rescue Program na záchranu outloňů váhavých a sumaterských, který v Indonésii funguje desátým rokem. Tyto malé poloopice jsou ohroženy především nelegálním obchodem a organizace proto aktivně spolupracuje s místními obyvateli.

Třetím projektem je činnost dobročinného spolku Altaica na záchranu tygrů ve volné přírodě. Populace těchto zvířat poklesla za posledních 100 let o 95 procent. Činnost spolku spočívá ve finanční podpoře organizací zabývajících se záchranou tygrů v přírodě a veřejné osvětě, například prostřednictvím Běhu pro tygry.

"Vybraná částka se rozdělí rovným dílem mezi všechny tři uvedené programy. Poděkování za podporu patří především návštěvníkům Zoo Hodonín," uvedla zahrada.

Zoologická zahrada Hodonín patří mezi nejmenší a nejmladší v České republice. Otevřena byla v roce 1977 a v současné době chová asi 400 zvířat ve stovce druhů. Loni do ní zavítalo téměř 172.000 návštěvníků, což je meziročně zhruba o 8000 méně. I tak to byla čtvrtá nejvyšší návštěvnost v historii zahrady.

