Zoo na poslední chvíli zavíraly brány. Brněnská obnoví komentovaná krmení on-line Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Michal Vaňáč / Zoo Brno Mládě pandy červené, jeden z letošních přírůstků brněnské zoo. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Na poslední chvíli v noci na dnešek a někde až dnes ráno zavíraly zoologické zahrady v Česku své brány, odvolávaly brigádníky z pokladen a rušily zamluvené školní výlety. Ve čtvrtek totiž původně ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) médiím oznámil, že zoo budou uzavřeny od pondělí 12. října. Podle opatření vlády ale musí být zoo uzavřeny už ode dneška. Některé zoo kritizují chaotičnost opatření. Ztráty kvůli nynějšímu uzavření odhadují větší zahrady na miliony korun. Zoologické zahrady budou muset být pro návštěvníky zcela uzavřeny na 17 dní, ode dneška až do neděle 25. října. Vedení ústecké zoo se o správném termínu uzavření dozvědělo až dnes ráno. Zahrada ale podle mluvčího zahrady Matěje Kynšta stihla zavřít ještě před příchodem prvních návštěvníků. "Tak samozřejmě situace se mění každým dnem i několikrát, takže je to pro nás náročné sledovat," řekl ČTK mluvčí. Ostravská zoo zjistila už v noci, že uzavření platí ode dneška, a brzy ráno dala informaci na svůj web a facebookovou stránku. Přesto ale k bráně zoo dorazili lidé, které uzavření zaskočilo. "Bohužel řada lidí to nestihla zjistit, byť to už běželo i v médiích, a do zoo dorazila. Někteří uzavření vzali sportovně, ale našlo se i pár takových, kteří se zlobili a spílali nám," řekla ČTK mluvčí zoo Šárka Nováková. Safari Park Dvůr Králové nad Labem musel kvůli uzavření narychlo zrušit akce plánované na dnešek a víkend. "Již v noci se nás dotazovaly učitelky, zda platí na pátek domluvené výukové programy pro školáky. Všechny jsme museli narychlo zrušit," řekl mluvčí zoo Michal Šťastný. Park narychlo zrušil i akci příznivců a fanoušků zoologických zahrad ZOOfanatika, která se měla konat od pátku do neděle. "Účastnit se jí mělo několik desítek lidí. Někteří z nich již do Dvora Králové přijeli," dodal mluvčí. I zlínskou zoo překvapil termín uzavření a musela rychle odvolat na dnešek plánované venkovní programy pro školy. ČTK to řekl zástupce zahrady Tomáš Divilek. Prohlášení vlády byla podle něj nepřesná. Ještě ve čtvrtek tak zahrada plánovala zachovat sobotní lampionové prohlídky v areálu. Dnes ráno však program rychle změnila. "Stihli jsme také odvolat například některé pracovníky, třeba v pokladně, brigádníky," uvedl Divilek. Informace vlády zprvu zmátly také vedení zoologické zahrady v Děčíně, podle mluvčí zoo Aleny Houškové se v nich ale všichni rychle zorientovali a přistoupili k okamžitému uzavření areálu. Provoz na 14 dní ale neutichne úplně. Chovatelé se o zvířata musí starat bez ohledu na počty turistů v zoo. Zaměstnanci budou chodit do práce beze změny, podle mluvčí budou také zvelebovat výběhy nebo pracovat na nutných opravách. Zoo on-line Brněnská zoo po nuceném uzavření obnoví komentovaná krmení zvířat přenášená přes internet. Pouze ve virtuální podobě se podle mluvčího zoo Michala Vaňáče uskuteční také halloweenský program, který na Mniší horu každoročně láká tisíce lidí. Pražská zoo zase plánuje, pokračovat v přibližování dění v zahradě na svém youtubovém kanálu Krátce ze zoo. Přechod do režimu bez návštěvníků bude podle Vaňáče pro zahradu organizačně snazší než na jaře, lze totiž uplatnit zkušenosti z první vlny šíření koronaviru. Zaměstnanci budou chodit normálně do práce. Ti, co se běžně věnují návštěvníkům, budou plnit jiné úkoly. "Provoz pokračuje standardně dál, nemůžeme se přestat starat o zvířata," řekl Vaňáč. Výpadek vstupného by mohl zahradě částečně kompenzovat příjem z adopcí zvířat. Na jaře se zájem o adopce, tedy formu individuálního sponzoringu konkrétních zvířat, zvýšil asi trojnásobně. Mluvčí zoo poukázal také na zkušenost ze znovuotevření zoo po jarní vlně. Návštěvníci se do zahrady vraceli jen pomalu. "Mysleli jsme, že se vrátí dřív, ale nárůst byl postupný, do normálu jsme se vrátili až v létě," řekl Vaňáč. Prázdniny pak byly v zoo z hlediska návštěvnosti rekordní. Pomalý návrat návštěvníků očekává Vaňáč také po skončení aktuálních opatření. Ztráty způsobené nynějším uzavřením odhadují některé zoo na miliony korun. "Pětačtyřicet dnů, kdy byla (zoo) zavřená na jaře, a následné omezení provozu vedly ke ztrátě, jejíž výši odhadujeme na přinejmenším 45 milionů korun. Předpokládali jsme, že tahle ohromná ztráta naroste do konce roku ještě o 20 až 30 milionů korun, avšak nynější další vynucené uzavření povede k tomu, že bude bezpochyby ještě vyšší," sdělil ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek na webu zahrady. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Zoo dnes zavírají, ztráty počítají na statisíce až desítky milionů Zoo v Ústeckém kraji stihly zavřít před příchodem návštěvníků Zoo Dvůr získala na posílení chovu nosorožce z Německa

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.