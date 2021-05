Zoologické a botanické zahrady budou smět od příštího týdne naplnit 50 procent kapacity

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | M. Vobruba / M. Vobruba / ZOO Plzeň / facebook.com U vstupu ZOO Plzeň.

Zoologické či botanické zahrady budou moci podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) smět od 17. května naplnit kapacitu na 50 procent. Zahrady nyní mohou venkovní prostory naplnit jen na 20 procent, vnitřní pavilony nesmějí být veřejnosti přístupné.

Zoologické a botanické zahrady, arboreta a jiné typy zahrad a parků mohly obnovit provoz od 12. dubna. Výrazné oteplení do nich v neděli přilákalo tisíce lidí. Například Zoo Praha dosáhla maximálního počtu 4000 návštěvníků již za hodinu a čtvrt po otevření. Lidé komplikovali dopravu v oblasti, situaci musela na místě řešit dopravní policie se strážníky. Ze stejného důvodu musela policie po poledni uzavřít příjezdové komunikace k zoologické zahradě na Svatém Kopečku u Olomouce. Od rána do 12:30 ji navštívilo 3500 lidí. Tisíce návštěvníků přilákala rovněž ostravská zoo. Také tam museli strážníci řešit problémy v dopravě.

Zoologické a botanické zahrady byly kvůli pandemii naposledy uzavřeny od 18. prosince. Loni na jaře nesměly fungovat od 13. března do 27. dubna a kvůli druhé vlně epidemie znovu od 9. října do 2. prosince. Provoz byl už dříve v rámci protiepidemických opatření limitován maximálním počtem návštěvníků nebo zákazem vstupu do pavilonů. Kvůli pandemii hlásí zahrady velké ztráty.

