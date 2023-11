Zrušíme KRNAP? Krkonošský národní park se novým dokumentem obrací na kritiky parku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | KRNAP Krkonoše jsou unikátní mozaikou horských ekosystémů a pro svou podobu se Skandinávií jsou někdy označované jako ostrov tundry uprostřed Evropy.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Krkonošský národní park (KRNAP) má nový krátkometrážní dokumentární film nazvaný Zrušme KRNAP! Jedním z cílů filmu je oslovit kritiky tohoto nejstaršího národního parku v ČR. Dokument natočil tým přírodovědce a fotografa Petra Jana Juračky.

"Krásných dokumentů adorujících Krkonoše, mlhavá údolí a tok tetřívka je celá řada. My jsme chtěli udělat film, který by oslovil i lidi, které Krkonoše vůbec nezajímají, nebo by naopak byli nejraději, aby tam národní park vůbec nebyl," uvedl autor 24minutového dokumentu Juračka.

Film měl premiéru před několika dny. Podle ředitele Správy KRNAP Robina Böhnische ve filmu konečně jasně zaznívá, že národní park nebyl zřízen primárně pro potřebu lidí. "Národní park má chránit přírodu a procesy v ní probíhající. Místní lidé se tam mají cítit dobře a být tam opravdu doma. Ale všichni ostatní by do národního parku měli přijet na návštěvu s pokorou a odjet bez toho, aby zanechali na tamní přírodě stopy," uvedl Böhnisch. Film byl natočen na objednávku Správy KRNAP u příležitosti 60. výročí vzniku, řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Film podle něj vyšel zhruba na 900 000 korun.

První reakce veřejnosti na film byly podle něj pozitivní. "Lidé neskrývají nadšení z tohoto netradičního pojetí ochranářského tématu. A čísla hovoří jasně, za první den od slavnostní premiéry jej vidělo přes 10 000 lidí, což je vynikající výsledek. Máme naději, že film ještě dlouho bude žít dál svým životem," dodal Böhnisch.

Krkonoše jsou unikátní mozaikou horských ekosystémů a pro svou podobu se Skandinávií jsou někdy označované jako ostrov tundry uprostřed Evropy. KRNAP se i s ochranným pásmem rozkládá na 55 000 hektarech na území okresů Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. Krkonošský národní park na české straně hor byl vyhlášen před 60 lety, 17. května 1963. Na polské straně hor vznikl Karkonoski Park Narodowy (KPN) v roce 1959.

Podle vedení Správy KRNAP jsou největšími výzvami do budoucna důsledky změny klimatu a enormní návštěvnost Krkonošského národního parku. Park patří se 13 miliony návštěv ročně mezi nejnavštěvovanější národní parky na světě. Obrana veřejného zájmu ochrany přírody a krajiny proto představuje pro Správu KRNAP denně ohromnou výzvu, uvedli jeho zástupci.

reklama