Zubr narozený v táborské zoo zamířil do přírodní rezervace ve Francii

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zubr narozený v táborské zoologické zahradě zamířil do přírodní rezervace ve Francii. Jde o druhého zubra narozeného v zoo, který putuje do zahraničí. Transport více než půltunového zvířete trvá přibližně 20 hodin.

Samec jménem Taran odcestoval do rezervace Réserve des bisons d'Europe u města Sainte-Eulalie. Má tam rozšířit místní stádo a obohatit jeho genetický fond. "Taranovi jsou téměř čtyři roky, je to už dospělý jedinec. A filozofie naší zoo je, aby se zubři vraceli do míst, které jsou blízké jejich přirozenému prostředí," uvedla ošetřovatelka táborské zoo Jana Vosátková.

Personál zoologické zahrady musel navést zubra do připraveného nákladního prostoru auta. Zvíře bylo plně při smyslech, nepoužívají se žádná sedativa na jeho utlumení. "Ten proces je vždy jiný, protože každý zubr se chová trochu odlišně," uvedla Vosátková.

Táborská zoo se věnuje od roku 2016 programu návratu zubra evropského do volné přírody. Taran doplní stádo v rezervaci na ploše 900 hektarů. Na světě podle odhadů žije přibližně 7500 kusů, ve volné přírodě je jich polovina. Pro záchranu zubrů je podle odborníků potřeba dosáhnout počtu nejméně 10 000 kusů. "Program reintrodukce, tedy zpětného návratu, zubra evropského do české přírody je klíčovým programem Zoologické zahrady Tábor, jejímž hlavním posláním je ochrana ohrožených druhů zvířat. Pravidelně u nás v rámci tohoto programu odchováváme mláďata, která postupně vypouštíme do přírodních rezervací jak u nás v Česku, tak i v Evropě," uvedl ředitel táborské zoo Evžen Korec.

Rozlohou největší zoologická zahrada jižních Čech, táborská, vznikla v květnu 2015 poté, co ji od insolvenčního správce koupil pražský developer a biolog Evžen Korec. Tím ji zachránil před likvidací. V táborské zoo žije přes 380 zvířat více než 70 živočišných druhů.

reklama