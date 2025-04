Do milovické rezervace dorazila zubří samice ze Zooparku Chomutov. Zvýší genetickou pestrost stáda

Honza Honza 3.4.2025 06:47

Nešlo by pro chov takovýchto vzácných zvířat využít právě NP? Lidi sem stejně nesmí, mají tady klid, NP rovněž potřebuje diverzitu- zachování luk, motýlů, hmyzu, určitě lepší než s motorovkou řezat do stromů!

Byla by to i ochrana klidu v přírodě, tetřevům zubři nevadí a lidi by se zubrů báli.

