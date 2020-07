Zubři se po tisíciletích vrátí do krajiny Velké Británie

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | DmitriyGuryanov / DmitriyGuryanov / Wikimedia Commons „Zubři mění krajinu lesů takovým způsobem, jakým to žádný jiný druh nesvede,“ popisují experti z Kent Wildlife Trust. Vylamují větve, vykusují kůru stromů, vytváří kaliště a prachoviště, mění terén kolem sebe už jen svou přítomností, sešlapem a udusáváním. „Je to krajinný inženýr, druh, který v naší přírodě citelně chyběl,“ doplňuje Paul Hadway, ředitel Kent Wildlife Trust.

Odolnější krajina, stabilizované populace divoce žijících živočichů a rostlin, obnova původních přírodních procesů. Takový je dlouhodobý záměr britského ochranářského projektu Wilder Blean, který se odehrává na východě Kentu. K dokonalosti mu chybělo jediné. Velcí spásači, zubři. I na ně ale nejpozději v roce 2022 dojde. Píše o tom CNN

Zubři evropští zmizeli z Velké Británie dávno, zhruba před deseti anebo šesti tisíci lety. Spolu s nimi ale zanikl servis, který nepřímo poskytovali. Spásáním zajišťovali zachování polootevřené světlé lesostepní krajiny, bezlesí. Životní prostor pro tamní živočichy a rostliny. Úbytek právě tohoto typu prostředí je spolu s absencí péče o zalesněné a zarůstající plochy charakterizován jako jedna z osmi nejvýznamnějších příčin úbytku volně žijících organismů v Anglii. A proto se správci pozemkových trustů (Kent Wildlife a Wildwood Trust) rozhodli spustit originální projekt velkého návratu. V částečně zalesněné a ochranářsky příhodné lokalitě Blean Woods, prozatím na 122 hektarech, které vlastní, připravují vypuštění zubrů.

Pro realizaci se počítá se zubry ze severního Polska a z Nizozemí. Zprvu třemi samicemi a jedním samcem s tím, že by se stádo za optimálních podmínek mohlo rychle a utěšeně rozrůstat. Pokud se zubrům bude dařit a své poslání naplní, počítá se se zřízením dalších takových stád napříč britskými ostrovy. Zájem je značný. A co se od nich vlastně očekává? „Zubři mění krajinu lesů takovým způsobem, jakým to žádný jiný druh nesvede,“ popisují experti z Kent Wildlife Trust. „Vylamují větve, vykusují kůru stromů, vytváří kaliště a prachoviště, mění terén kolem sebe už jen svou přítomností, sešlapem a udusáváním. Tím vším ale do krajiny navrací prvky, které tu po tisíce let chyběly.“

Připravovaný Wilder Blean, který má do velkého finále postoupit nejpozději v roce 2022, se má stát „vlajkovou lodí“ flotily nových, krajinu zpět do přírodního stavu navracejících projektů. Pokud bude úspěšný. Prokázat to mají zkoušky v kontrolovaném prostředí aklimatizačních ohrad a výběhů. Návrat zubrů by měl pomoci obnovit druhovou rozmanitost a početnost domácích druhů živočichů a rostlin, které jsou na přirozené bezlesí a rozvolněnou stepní krajinu vázány. „Je to krajinný inženýr, druh, který v naší přírodě citelně chyběl,“ doplňuje Paul Hadway, ředitel Kent Wildlife Trust. Podstatné také je, že krajina ovlivněná přítomností zubrů by měla být odolnější klimatickým změnám. A že zubři vyjdou v delším časovém horizontu násobně levněji, než technická rekultivace anebo manuální snahu o úpravu pozemků.

