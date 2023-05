Jak chápat klima jako příležitost

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Nedávno vyšla na Ekolistu upoutávka Martina Macha Ondřeje na knihu Petra Daniše Klima je příležitost . Jelikož jsem v té době tuto knihu dočítal a udělal si v ní řadu poznámek, kriticky jsem se v diskusi vymezil vůči její přílišné chvále a s Martinem Machem Ondřejem se domluvil na sepsání svého kritického pohledu, který zde představuji.Předně souhlasím s Martinem Machem Ondřejem v tom, že po přečtení knihy nemá člověk tendenci se zabít a možná může i zůstat v naději, že tuhle zatáčku ještě vybereme (hned za zatáčkou ale může stát betonová zeď). Také se oba s autorem shodneme na tom, že už je potřeba lidi zvednout z gauče a začít něco dělat. Paráda! Zjevně se ale již neshodneme, co je z toho onoho nejdůležitější.

Chci předeslat, že bych si to rád s autorem knihy rozdal v soutěži, komu leží účinné zmírnění globálního klimatického rozvratu více na srdci. Cíl máme identický, ve způsobu jeho dosažení se však zásadně lišíme. Stejně tak se lišíme v míře komplexnosti, v níž se na problém díváme. Věřím, že autor ocení spíše věcnou kritiku než lacinou chválu, které se mu v reakcích na knihu od mnoha lidí dostalo.

Myslím si, že přestože kniha má šanci uspět i u širší veřejnosti, je psána pohledem poněkud uzavřené skupiny (bubliny) environmentalistů. Používané argumenty pocházejí hlavně z této skupiny a z odkazů se využívají hlavně ta tvrzení, která její argumentaci podporují. Ač autorovi vadí dezinterpretace studií třeba Lomborgem, sám se dopouští podobného. Sám se proto při argumentaci přikláním k používání faktů a racionálních vývodů.

Vím, kniha chce být optimistická a motivující. Přesto nelze vynechat upozornění na řadu obrovských úskalí a komplexnost problému globálního klimatického rozvratu. Mám za to, že kniha představuje jen řešení, která spíše jen okopávají kotníky obra klimatické změny s vírou, že se obr časem umoudří.

Je skvělé, že se autor několikrát snaží proniknout blánou bubliny (např. v případě využívání jaderné energie a strachu z ní). Ve výsledku ji ale nakonec prohlásí za drahou a investičně velmi náročnou ve srovnání se stále zlevňujícími se obnovitelnými zdroji, a do bubliny se vrátí. Opomíjí však, že obnovitelné zdroje je třeba zálohovat, jejich rostoucí podíl v energetickém mixu bude způsobovat exponenciální nárůst problémů, tyto zdroje či jejich zálohy jsou velmi náročné na investice, prostor, infrastrukturu i suroviny, vhodných míst pro instalaci bude stále ubývat, bude narůstat NIMBY efekt…. Přitom příslušnou literaturu např. Net Zero by 2050, kde lze tyto informace nalézt nebo si je odvodit, uvádí. Podobně neobjektivně se autor staví k zelenému vodíku, kdy nezmiňuje těžkosti s jeho dlouhodobým skladováním, bezpečností a transportem i obrovské náklady na pořízení elektrolyzérů. U elektromobility třeba neuvádí fakt, že pokud není celková poptávka po elektřině po většinu času plně pokryta bezemisními zdroji, nezbývá než pokrýt navýšení spotřeby elektřiny kvůli elektromobilitě pozdějším odstavením fosilních zdrojů.

Oceňuji popularizační schopnosti autora, trápí mě však místy zjednodušující pohled a vyvozování růžové budoucnosti na základě ojedinělých příkladů či slibů, jak je tomu i v případě výroby bezemisní oceli, či používání planých frází typu:, „Když uděláme všechno správně, čeká nás levná energie z obnovitelných zdrojů, dostupná veřejná doprava,…“, či argumentačních faulů: „…řešení klimatické krize i v celosvětovém měřítku existují, jsou zcela reálná a již se na nich všude kolem pracuje.“

Velice mne také překvapil názor autora, že je třeba polovinu pevniny vrátit přírodě a že obnovený prales pohltí více uhlíku než les, ve kterém se hospodaří. Vždyť právě hospodářské lesy mohou výrazně pomoci s dekarbonizací atmosféry. Fotosyntéza ročně naváže asi 120 Gt uhlíku, což je řádově více než lidé vypustí spalováním fosilních paliv. Je tedy nadmíru žádoucí co nejúčinněji bránit rozkladu vzniklé biomasy. V pralese to, co naroste, se z drtivé většiny zase rozloží a prales, včetně toho deštného, je v podstatě uhlíkově neutrální. Pokud ovšem v hospodářském lese těžím dřevo, vyrábím z něj řezivo a to používám např. v nosné konstrukci pasivních domů, „dekarbonizuji“ hned několika způsoby. Uhlík vychytaný z atmosféry při růstu stromů uložím na sto let do konstrukce pasivního domu s minimální spotřebou energie v létě i v zimě a dřevem nahradím spoustu uhlíkově náročných stavebních materiálů jako je ocel, cihly či beton.

Bohužel tímto má kritika knihy nemůže skončit a nezbývá než ještě poukázat na vážné komplikace při vlastním provádění ochrany klimatu, ke kterým se autor vůbec nevyjádřil. Ty totiž v realitě připomínají zápletku starořeckého dramatu řešitelnou jen způsobem deus ex machina. Kniha má podtitul Opravdová řešení pro naši budoucnost na Zemi a autor v ní uvedl všechna pro něj známá řešení. Avšak neposuzoval jejich efektivitu či šanci na hromadné prosazení. To, že se něco vyzkouší v malém za značné dotační podpory, vůbec nemusí znamenat, že se to v budoucnosti masově uchytí. Pokud si někdo myslí, že stačí pouze představit skvělou myšlenku a svět se toho chytí, hluboce se mýlí!

Autor uvádí, že pokud chceme rozjetou klimatickou krizi zvrátit, bude potřeba investovat do roku 2030 do proklimatických opatření pro mnohé nepředstavitelnou částku 90 bilionů dolarů. Každá země má z principu napjatý státní rozpočet, a jelikož jde o globální problém, nejsou to investice státu ve prospěch jen vlastní země nýbrž celé zeměkoule. Každá země, která se bude držet zpátky, na tom vydělá. Proto se zamýšlím, jak motivovat všechny země světa, aby táhly za jeden provaz. Jeden vlivný černý pasažér (odpadlík) může způsobit dominový efekt! Zde se s autorem shodneme, že dobrovolné proklimatické závazky zemí přijaté na summitech mohou být jen planými sliby. Vláda, která by přece jen své závazky vzala vážně, poškodí svou zemi. Takovou vládu již možná příště občané nezvolí! Copak lze řešení bezprecedentně vážného a komplikovaného problému stavět na tak vratkých základech? Otázku, co s tím, autor v knize neotevírá. Přitom jde ale o zcela zásadní věc, která může zhatit jakkoli dobře míněné plány. Podobně závažnou je otázka, jak zamezit fosilnímu rozvoji dnes chudých zemí. I o toto by se měly bohaté země postarat. Nejde o soutěž, která země bude první v v uhlíkové neutralitě, nýbrž kdy ji dosáhne ta poslední.

Navíc je nezbytné provádět proklimatické investice promyšleně a účelně za plného chodu globální společnosti. Kdo je schopen toto uřídit? Jak se pozná ten správný politik? Je to ten, který vypíše více dotačních programů, ve kterých se polovina peněz ztratí v administraci či jako nadstandardní zisk prováděcích firem? A jsou dotační programy zaměřeny na ta opravdu nejlepší řešení? Takto se to sice v mnoha zemích zavedlo, ale k cíli to zjevně nevede a nepovede, i když se všechna opatření zdesetinásobí. Globální emise CO2 stále rostou a co se s velkou slávou někde ušetří, jinde se dvojnásobek v tichosti vypustí. Snižování uhlíkové stopy se musí stát přirozenou součástí života globální společnosti. Nebudu zastírat, že si myslím, že existuje vhodný apolitický způsob snižování globálních emisí – a to jednotným celosvětovým zpoplatněním těžby veškerých fosilních paliv. To by působilo jako soustavná klidná tržní síla, která by přirozeně zvýhodnila veškeré nízkouhlíkové chování lidí i firem a vývoj potřebných technologií. „Jen“ se na světě domluvit.. Globální zpoplatnění težby uhlíku je cesta, jak náš fungující globalizovaný systém založený na tržních principech modifikovat tak, aby v každém z nás vyvolal změny chování ve prospěch snižování globální uhlíkové stopy. Uhlíková stopa by byla tímto způsobem převedena na naše vlastní peníze, které chce každý šetřit.

Klima je příležitost, aby každý z nás změnil své chování. Jak toho ale docílit? Převýchovou, apely, zákazy a příkazy? To ve svobodné společnosti moc nefunguje. S autorem se shodneme, že demokracii a kapitalismus je třeba zachovat. Je tedy potřeba tlačit na radikální systémovou změnu, jak popisuji výše. Velmi mě těší, že Petr Daniš své čtenáře vybízí o tom kriticky přemýšlet a diskutovat. Dovolil jsem si tedy jeho výzvu naplnit a začít:-). Za Nepříjemnou pravdu nepovažuji ani tak nesmírně vážné důsledky klimatického rozvratu nýbrž beznaděj na zvrácení jeho současného způsobu „řešení“. Pokud tedy chceme pro klima něco důležitého udělat, pak musíme vyhlásit nesmlouvavý boj na tomto poli. Najdeme k sobě, pane Daniši, cestu a spojíme své síly?

