Klima jako příležitost. Chybí už jen velký vlídný nápis NEPROPADEJTE PANICE

Kniha Petra Daniše Klima je příležitost je jedna z mála knih o změnách klimatu, která se dá číst a hned po přečtení se nezabít.Při čtení se neutopíte v bezbřehé depresi, která autora tohoto textu zaplavila při čtení Neobyvatelné Země

Neobyvatelná Země novináře Davida Wallace-Wellse je skvěle vyzdrojovaná kniha, která podává zprávu o stavu klimatického systému naší planety v temných barvách. Depka bez konce. Je to totiž ještě horší, než si myslíte.

Je to jako dívat se na operaci, kde zapomněli přivolat anesteziologa.

Oproti tomu název knihy Petra Daniše Klima je příležitost sám o sobě působí podobným způsobem, jako velký vlídný nápis DON´T PANIC (NEPROPADEJTE PANICE) na přebalu nedostižného Stopařova průvodce po galaxii.

I Petr Daniš nás v úvodu knihy trochu „straší“, respektive popisuje závažnost problému, aby bylo jasné, že téma knihy je vážná věc (a je), drtivá většina knihy se ale na klimatickou krizi dívá pohledem, který čtenáři dává naději, že tuhle zatáčku ještě vybereme. Možná budou skřípat plechy o svodidla, možná se nám vylije v kabině trochu pití, ale projedeme.

Petr Daniš je zkušený ekopedagog, ví o environmentální vzdělávání jako málokdo u nás, a je mu jasné, že jinudy cesta nevede. Pokud není na konci tunelu vidět světlo, nemá smysl vydávat se do temnoty. Nemá smysl vyděsit lidi k smrti, protože nejhorší smrt je z vyděšení.

Na druhou stranu toho Petr Daniš o klimatické krizi ví dost na to, aby mu bylo jasné, že už je potřeba lidi zvednout z gauče a začít něco dělat, protože jinak to bude fakt temnota Wallace-Wellse.

A jako pedagog Petr Daniš ví, že nás nemůže zvednout z gauče a postavit před komplexní problém. Pomáhá nám ho uchopit rozložením na části a díly, které jsou sice stále samy o sobě složité, ale je to už představitelnější.

Už i Porsche?

Kniha má podtitul Opravdová řešení pro naši budoucnost na Zemi. A pokud jste až dosud o klimatické krizi a možných řešeních nic nečetli a neslyšeli, je tato kniha právě pro vás.

Kniha se může ale skvěle hodit i lidem, pro které je klimatická změna každodenní chleba. Petr Daniš totiž umí tohle mnohovrstevnaté, mnoha kontexty a zpětnými vazbami zašmodrchané téma podat naprosto jednoduše stravitelně. A i kovaným odborníkům prospěje podívat se na jednotlivé aspekty očima Petra Daniše. Pomůže jim to najít cestu, jak závažnost tématu vysvětlovat prostému lidu.

Publikace může přinést úlevu i obyčejným lidem, kteří se cítí zprávami o klimatické změně a vědomím vlastní nicotnosti příliš zavaleni. Petr Daniš jim nabídne celou řadu možných cest, jak i jedinec může pomoci klimatu a svému svědomí. Zcela podle svých možností a potřeb.

Přečtěte si také | Kniha Svobodná hra vám pomůže vrátit děti k tomu, co opravdu potřebují

Klima je příležitost není zamýšlená jako kniha do vysoce expertní debaty odborníků. Je to popularizace tématu pro širokou veřejnost. A je to popularizace skvělá. Text se dobře čte, složité věci jsou zjednodušeny tak, aby je mohl pochopit každý. Kniha má zároveň bohatý citační aparát a kdo chce jít víc do hloubky, má ukázanou cestu, kudy se vydat.

