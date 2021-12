Všechno, co jste chtěli vědět o mravencích, ale nevěděli jste, kde se zeptat

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Kazda Architektura mraveniště zpodobněná Arminem Schiebem v knize Mravenci. Život lesního společenství.

„Tlupa divokých prasat pustoší mraveniště. Divočáci se vypravili za potravou a rozrývají půdu i kupu mraveniště, kde hledají potomstvo mravenců a larvy brouků,“ píše v knize Mravenci, život lesního společenství Armin Schieb. Život mravenců představuje autor skrze 3D animace, které vyplňují celé stránky knihy, texty slouží především jako popisky k obrázkům.

„Divoká prasata vyhrabala kokon larvy zlatohlávka. Zlatohlávek klade vajíčka na kupu mraveniště. Líhnou se z nich larvy zvané ponravy, které se do kupy zahrabávají a později si ze slin, rostlinného materiálu a půdy vytvářejí kokon. Živí se rostlinným materiálem v mraveništi. Díky své velikosti jsou vzrostlé ponravy velmi výživné a stávají se vyhledávanou kořistí divokých prasat a jiných lesních zvířat,“ pokračují informace ke stejnému obrázku.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Kazda Knihu Mravenci. Život lesního společenství napsal Armin Schieb. Vyšla v nakladatelství Kazda v roce 2021, do češtiny ji přeložila Markéta Kliková.

Na první pohled se zdá, že textu v knize není mnoho, protože ilustrace jsou opravdu dominantní. Po prolistování několika stránkami ale čtenář zjistí, že ačkoli text nezaplňuje celou plochu knihy, dozvěděl se o mravenčím životě překvapivě hodně informací. O mravenčím těle, o mraveništi, rozdělení práce, potravě i o budování cestiček, kterými mravenci často zasáhnout i do našeho života.

Mravence každý z nás zřejmě potkal, měl možnost je chvíli pozorovat a všimnout si organizovanosti jejich společenství. I autora Armina Schieba mravenci zaujali právě pro svůj pestrý sociální život a strukturu. A protože studoval informativní ilustraci, rozhodl se na nich ilustrovat kolektivní inteligenci.

Armin Schieb se podle slov na přebalu záměrně vyhýbal hrozivému vyobrazení mravence, aby pozornost čtenáře zůstala zaměřena na poznatky a nepřesouvala se k emocionálním reakcím strachu nebo odporu. A to se mu podařilo. Digitálně modelované hyperrealistické 3D ilustracích působí jako fotografie. Mravenců v nadživotní velikosti nešokují. Čtenáře spíše může napadnout otázka, jestli je na mravencích něco hrozivého, co nám autor záměrně neukazuje.

Kniha se svým stylem nejvíce blíží encyklopedii. A ačkoli jsme encyklopedie a ilustrace zvyklí vnímat především v knihách pro děti, tato kniha je zaměřena na dospělého čtenáře. Takového, který přemýšlí, co se děje s materiálem, který mravenci přinášejí do mraveniště poté, kdy zmizí našim očím. Jak se mravenci orientují v lese, aby se neztratili? Jak mravenci v mraveništi udržují čistotu potřebnou na to, aby se v něm nešířila plíseň a nemoci?

Armin Schieb svou publikací obohatí především ty, které baví rozumět tomu, co vidí při procházce přírodou. Kniha Mravenci, život lesního společenství je podmanivý vizuální výlet do mraveniště, plný detailních scén ze života společenství lesních mravenců.

